Fórmula 1: acordo até 2025 com Imola | AutoSport

A agência noticiosa italiana ANSA avança que a Fórmula 1 vai competir no circuito de Imola até 2025. As primeiras informações davam conta de um acordo por mais cinco anos, mas o contrato agora assinado, tem validade até 2025. Segundo esta fonte, o acordo alcançado entre o Automobile Club d’Italia e a Liberty Media, detentores dos direitos comerciais do campeonato do mundo, com a contribuição do Ministério da Economia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a região de Emilia Romagna, permite ao Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari permanecer no calendário da Fórmula 1 depois de um investimento superior a 100 milhões de euros.

Imola regressou ao calendário em 2020, por causa da pandemia e do calendário altamente revisto desse ano, mas manteve-se no calendário em 2021 e este ano.