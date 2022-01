Fórmula 1: Acordo entre equipas permite que Dan Fallows comece a trabalhar na Aston Martin ainda este ano | AutoSport

Dan Fallows esteve em funções na Red Bull durante 15 anos, mas em junho foi contratado pela Aston Martin para se tornar o seu novo diretor técnico. A Red Bull, relutante em deixar sair o seu aerodinamicista, colocou a questão em tribunal na tentativa de Fallows apenas começar a trabalhar na Aston Martin em 2023.

No entanto, as equipas anunciaram ontem que chegaram a um acordo, sem divulgarem mais pormenores, que permite ao engenheiro começar a trabalhar na Aston Martin a 2 de abril deste ano.

Numa breve declaração, Martin Whitmarsh, CEO do grupo Aston Martin Performance Technologies, diz-se satisfeito pelo acordo concluído. “Estamos satisfeitos por termos chegado a um acordo com a Red Bull que liberta Dan do seu contrato e estamos ansiosos para ele se juntar à equipa”..