Fórmula 1: Acordo da Concórdia deixou de ser prioridade

Antes de ‘rebentar’ a pandemia de coronavírus, as negociações do Acordo da Concórdia (ndr, ou Pacto de Concórdia é o acordo que rege as relações entre as 10 equipas de Fórmula 1, a FOM e a FIA para viabilizar a categoria a todos os níveis. No passado, foi criado depois duma ameaça de haver cisão de grupos de equipas, e nascesse uma categoria que rivalizasse com a Fórmula 1, como sucedeu nos EUA entre a Fórmula Indy e a ChampCar. O Pacto envolve aspetos desportivos e comerciais. Dá as bases do regulamento da F1, ou como deve ser formulado o regulamento, estipula exigências de presença das equipas em todas as corridas, número de corridas por ano, número mínimo de carros, etc. Fixa ainda as regras para divisão dos dinheiros da categoria. O Pacto da Concórdia foi assinado pela primeira vez em 1981 depois de uma crise que quase dividiu a F1. Daí para cá foi sempre renovado. O atual acordo termina no final de 2020. Normalmente é feito por um período de cinco anos) deixaram de ter a mesma importância.

Antes de a pandemia de coronavírus se ter ‘apoderado’ do mundo, estavam a ser feitos progressos no que respeita aos acordos entre as equipas e o titular dos direitos comerciais, a Fórmula 1, uma vez que o atual acordo expira no final do ano.

Chase Carey, Diretor executivo da Fórmula 1, admite agora que, dada a crise, foram travadas discussões: “Estávamos no caminho certo, provavelmente na fase final do apresentarmos na nossa perspetiva, finalizando-o mesmo antes de o coronavírus ter explodido sobre nós. Considerámos que havia prioridades com as quais devíamos lidar antes disso.

Os desafios do calendário, as questões de pôr em prática as alterações regulamentares, a solidez financeira, desportiva e técnica do desporto a longo prazo tornaram-se prioridades. A curto prazo, voltaremos provavelmente a essa questão. Quando fizermos alguns progressos no calendário e nas questões financeiras que temos de resolver, porque todos terão dificuldades financeiras ao longo deste ano, então, em muito pouco tempo, vamos poder finalizar o Acordo da Concórdia”.