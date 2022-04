Fórmula 1: Acidentes de Sebastian Vettel na Austrália não foram normais, diz Mike Krack | AutoSport

O regresso de Sebastian Vettel aos comandos do Aston Martin AMR22 acabou por não ser positivo. Depois de afastado das duas primeiras provas do ano, Vettel terminou a corrida à volta 22 depois de ter perdido o controlo do carro e batido no muro de proteção do traçado australiano. Ainda nos treinos livres, o piloto alemão não terminou a primeira sessão (problema técnico no monolugar), faltou à segunda e bateu no terceiro treino, o que o prejudicou na qualificação.

Mike Krack, o responsável da Aston Martin, afirmou que os acidentes de Vettel na Austrália não foram normais, tratando-se de um piloto com tanta experiência e que a equipa precisa de analisar o que se passou.

“Se alguém como ele [Sebastian Vettel], um tetracampeão mundial, tem os problemas que teve durante o fim de semana, isto não se deve a não conduzir, porque ele já pilotou o carro.É algo que precisamos de analisar, que carro lhe fornecemos, que feedback recebeu do carro. Porque concordará comigo que ter estado tanto fora de pista como esteve no fim de semana não é normal. E não creio que isto esteja relacionado com o facto de ter faltado a duas corridas”, afirmou o chefe de equipa da Aston Martin, acrescentado que: “Penso que será fácil dizer, ‘Ah, ele não esteve lá durante dois fins de semana’. Com um piloto desta classe, precisamos de verificar que ferramenta lhe estamos a dar”.

O desempenho de Vettel na Austrália levou vários comentadores e ex-pilotos da disciplina a admitirem que é tempo do piloto alemão deixar a Fórmula 1.