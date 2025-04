Fórmula 1 acelera para Miami: com Piastri, Norris e Verstappen até as palmeiras dançam…

A Fórmula 1 regressa este fim de semana com o GP de Miami de Fórmula 1. Após cinco frenéticas provas em apenas seis semanas, o circo da velocidade finalmente respirou fundo por uns momentos – e nós também – preparando-se agora para Miami, uma das mais recentes jóias deslumbrantes do calendário da disciplina.

Esta etapa norte-americana surge num momento particularmente efervescente, com um novo ‘monarca’ australiano a ocupar o trono provisório e com várias narrativas interessantes a despontarem um pouco por todo o paddock.

Com três grandes triunfos nas primeiras cinco corridas, Oscar Piastri comanda agora o pelotão pela primeira vez na sua carreira na Fórmula 1. Apesar do arranque modesto com um nono lugar na sua Austrália natal, o jovem talento reagiu e ergueu-se rapidamente, amealhando 97 dos 108 pontos possíveis desde então. Agora, sentado no trono, terá de lidar com os holofotes implacáveis e o peso da expectativa. O seu portfólio nas categorias de formação, contudo, sugere que o jovem australiano já navegou por águas turbulentas semelhantes e o seu semblante habitual é de grande calma, pelo que a F1 pode estar a mudar o seu paradigma já que há um claro “New Kid on the Block”..

Paralelamente, o embate na curva inaugural na Arábia Saudita entre Max Verstappen e Piastri continua a dividir apaixonados e especialistas. O neerlandês voador foi castigado com uma penalização de cinco segundos por colher vantagem fora da pista, uma decisão considerada demasiado branda por muitos e controversa por tantos outros, alimentando, como sempre, acalorados debates sobre possíveis refinamentos no código de conduta em pista.

FOTO Red Bull Content Pool/Getty Images

Noutra latitude, Maranello, Hamilton e a Ferrari andam à procura da fórmula mágica, cuja varinha o piloto inglês já teve muito tempo, mas pelos vistos está difícil de encontrar um Harry Potter em Itália. Após vislumbres prometedores no Bahrein, Lewis Hamilton voltou a enfrentar ventos contrários na Arábia Saudita, cruzando a meta num apagado sétimo posto. Não obstante, o maestro da equipa, Fred Vasseur, mantém a fé inabalável no potencial do britânico, apontando para a vitória relâmpago no Sprint da China como prova do seu valor. Em Maranello, as mentes brilhantes trabalham com Sir Lewis para desvendar o segredo do sucesso antes da festa americana.

Na época transata, a McLaren trouxe um pacote revolucionário para Miami, que acabou por catapultar a escuderia de Woking para patamares insuspeitos durante o resto da temporada, tornando-a na força a bater, mas embora Miami acolha um fim de semana Sprint — o que limita a janela para testar inovações — outras equipas poderão seguir esta estratégia e introduzir melhorias nesta fase, antes do foco se desviar para a revolução técnica de 2026.

Esta será a quarta edição do Grande Prémio de Miami, um evento que transcende a competição automobilística, tal como vários outros no calendário, como o Mónaco, Silverstone e Las Vegas, por exemplo, destacando-se pelo ambiente festivo, pelo desfile de celebridades e pela exposição mediática sem paralelo.

Sendo também uma prova com corrida Sprint, a intensidade e os riscos multiplicam-se num circuito semi-urbano, onde cada erro pode significar o fim do sonho. Vencer neste palco tornou-se já um distintivo de prestígio no panorama atual da modalidade.