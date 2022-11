Fórmula 1 ‘aberta’ à 11ª equipa, mas: “tem de valorizar o campeonato” | AutoSport

A maioria das atuais equipas de F1 não acolheram muito bem a possibilidade da Andretti rumar à F1 como 11ª equipa, mas Stefano Domenicali já disse que o atual estado financeiro da F1 pode permitir, finalmente, que as equipas considerem uma nova entrada, de uma 11ª equipa. Tudo porque desde que a Liberty entrou na F1 o valor da disciplina tem vindo a subir, e portanto o valor das equipas também.

As equipas de F1 não pretendem que uma nova equipa entre, a não ser que traga valor acrescentado à competição: ou seja, uma Andretti, não é alegadamente suficientemente promissora para trazer já valor acrescentado, mas se uma grande marca, por exemplo a Toyota, Ford, Honda, BMW, qualquer uma marca destas seria olhada doutra forma.

Mas não ‘uma’ Andretti.

Mas Stefano Domenicali diz agora que “não é um problema ter mais uma equipa para ter melhores corridas, por isso vamos ver e acompanhar a situação. Se houver uma nova entrada real e credível que queira discutir connosco, estamos prontos a discutir, mas não estamos hoje numa posição apressada para que isso suceda”.

Quanto à pretensão de Michael Andretti:”a primeira coisa que temos de considerar é, será que esta eventual possibilidade trará um valor extra ao campeonato? Se sim, claro, vamos discuti-la e veremos se existe algum tipo de potencial real para uma nova entrada que possa dar valor ao campeonato”, disse Domenicali, deixando claro que as que já estão na F1 não podem ver o seu ‘bolo’ diminuir.

Ou seja, quem entrar, tem de valorizar o campeonato de tal modo que quando se voltar a dividir o ‘bolo’, haja ainda mais que anteriormente para cada equipa.