Fórmula 1: Abandono de Max Verstappen deveu-se a questão “muito complexa” | AutoSport

Pela segunda vez este ano, e apenas em duas corridas, Max Verstappen teve de desistir, não terminando o GP da Austrália. Na primeira corrida do ano, ambos os monolugares da Red Bull sofreram de um problema no abastecimento de combustível, mas a razão para o abandono do neerlandês na corrida em Albert Park não é a mesma, segundo avançou Helmut Marko.

“Conseguimos esclarecer a causa da fuga de combustível no carro do Max”, disse Marko à publicação Speedweek, sem confirmar se a questão é suscetível de ser resolvida antes do GP de Emilia Romagna. “O assunto é muito complexo. O problema é absolutamente diferente do Bahrein”.

Recordamos que a Red Bull Racing enviou a unidade motriz para a Honda, que vai verificar se este é aproveitável ou não.

“Pudemos ver através dos dados que algo estava errado e Max conseguiu cheirar também”, disse Christian Horner depois da corrida de domingo. “Parece ser um problema do sistema de combustível, externo ao tanque, pelo que ficou em quarentena. As peças voltarão à sede [da Honda] no Japão e tentaremos obviamente compreender o problema o mais rapidamente possível”.