Fórmula 1: A vez da Red Bull ou a confirmação da Mercedes?

Depois de duas corridas sem precedentes na história da F1, na Áustria, a Fórmula 1 faz esta semana uma pequena viagem rumo a Hungaroring, casa do Grande Prémio da Hungria, naquela que é a terceira prova do Mundial de Fórmula 1 de 2020. A pista de Hungaroring apresenta um desafio muito diferente do que sucedeu no Red Bull Ring, já que é uma pista apenas com uma reta de extensão significativa, seguindo-se um conjunto de curvas interligadas, num traçado que apresenta muito poucas oportunidades de ultrapassagem, o que coloca um prémio bem mais válido na posição da grelha de partida. A eficiência aerodinâmica vem à claramente à tona e as equipas vão revelar as suas configurações de máximo downforce pela primeira vez desde os testes de inverno em Barcelona.

Pela terceira corrida consecutiva, a Pirelli leva os compostos C2, C3 e C4, e continua a fornecer uma alocação fixa de 2+3+8 conjuntos para cada piloto. Estes mesmos compostos foram utilizados no ano passado e os seis primeiros optaram todos por se qualificar a partir do Q2 com o composto C3 médio, abrindo dessa forma as suas opções estratégicas durante a corrida.

Embora a estratégia de uma paragem seja a escolha maioritária na corrida, Lewis Hamilton obteve o ano passado uma vitória improvável graças à utilização inteligente de uma posição vantajosa na pista para mudar para uma estratégia de duas paragens.

No Campeonato de Pilotos, os pilotos da Mercedes têm uma vitória cada, e Valtteri Bottas vai para a Hungria na frente do Campeonato com seis pontos na frente de Hamilton. A Mercedes já estabeleceu uma posição forte na corrida pelo título de Construtores já que tem mais do dobro de pontos que os seus rivais mais próximos.

A Red Bull parece ter o segundo ‘pacote’ mais forte, mas atrás deles está em curso uma hipnotizante luta pela primazia no segundo pelotão. A McLaren está atualmente a liderar a tabela de pontos, mas a Ferrari (que está neste momento na luta pelo segundo pelotão e não na frente) teve o melhor resultado individual, a Racing Point parece ter o carro mais rápido e a Renault parece ser capaz de lutar na frente de qualquer uma das outras três equipas.

O padrão deverá ser muito mais claro depois deste fim-de-semana, já que depois de duas corridas de baixo apoio aerodinâmico, e muitos pontos de ultrapassagem, o Hungaroring vai ‘dar-nos’ exatamente o contrário.

Horário

Sexta-Feira, 17 Julho

Treino livre 1 10:00 – 11:30

Treino livre 2 14:00 – 15:30

Sábado, 18 Julho

Treino livre 3 11:00 – 12:00

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 19 Julho

Corrida 14:10