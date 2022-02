Fórmula 1: a primeira entrevista de George Russell na Mercedes (vídeo) | AutoSport

Desde 10 de janeiro George Russell trabalha na fábrica da Mercedes em Brackley, começando gradualmente a conhecer a nova realidade da sua carreira. Assim, poucos dias antes da apresentação do W13 e dos primeiros testes de pré-temporada em Barcelona (23 a 25 de fevereiro), o jovem piloto britânico deu a sua primeira entrevista com a sua nova equipa.

“Passamos muito tempo juntos quando eu era piloto da academia. De certa forma, é uma sensação de voltar a casa, para pessoas que conheço há muito tempo” explicou o piloto no vídeo publicado pela equipa.