Fórmula 1: primeira bandeira vermelha do último dia de testes em Barcelona | AutoSport

Fernando Alonso ficou parado em pista obrigando a sessão de testes em Barcelona a ser interrompida ainda antes do final da primeira hora do último dia.

O Alpine ficou parado na curva 13 com fumo a sair do monolugar, o que nunca é um bom sinal e resultando num possível atraso para a equipa.

A paragem de Fernando Alonso aconteceu pouco depois de ter sido o piloto mais rápido no traçado catalão, com o registo de 1:21.242s.

Dit ging er aan vooraf. Alonso schoot van de baan, waarschijnlijk door een probleem. Reed even door en toen kwam er veel rook. #F1 pic.twitter.com/L31aZZsaLJ — Joost Nederpelt (@JoostNederpelt) February 25, 2022