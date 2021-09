Fórmula 1: A oportunidade perdida de Lewis Hamilton em Monza | AutoSport

Independentemente de ter tido menos culpa do acidente em que se envolveu com Max Verstappen em Monza, Lewis Hamilton perdeu em Monza uma boa oportunidade de voltar a virar o tabuleiro a seu favor, apesar do erro que cometeu no arranque da corrida Sprint de qualificação e que o relegou para o quarto lugar da grelha, depois de aplicada a sanção ao seu colega de equipa que venceu essa corrida, mas teve de partir do fundo da grelha.

Com o desenrolar da corrida, as circunstâncias colocaram-no lado a lado com o seu rival no campeonato, e por isso com boas hipóteses, face ao que se viu dos Mercedes em Monza do suplantar e com isso atenuar a diferença ou mesmo passar Verstappen no campeonato. Mas não foi nada disso que se passou, pelo que Hamilton é um dos derrotados do fim de semana.

A sua única ‘vitória’ foi na sequência da sua colisão com Verstappen, o halo fez o seu trabalho, depois de proteger a cabeça do piloto da roda traseira do Red Bull.

Em termos de desempenho, este foi também um fim-de-semana fraco para Hamilton. Ultrapassado pelo companheiro de equipa Bottas ao longo de todo o percurso, parecia conseguir salvar um resultado decente na corrida, após a lenta paragem da Verstappen e um bom ‘in-lap’, mas um ligeiro atraso também na sua paragem colocou-o lado a lado com o seu rival no título, e o resultado foi a colisão na chicane. Foi a primeira vez que Hamilton não conseguiu ver a bandeira axadrezada em 63 corridas. E ainda perdeu dois pontos para Verstappen na corrida Sprint. Agora tem cinco pontos de atraso antes do GP da Rússia. Quando se esperava que Monza pudesse virar de novo as coisas a seu favor e da Mercedes. Portanto, uma oportunidade perdida. Não deve ter muitas destas até ao fim. Um filme destes, só em 2016…