Fórmula 1: a maior lição de Mick Schumacher no ano de estreia | AutoSport

2021 marcou o regresso do nome Schumacher à grelha da Fórmula 1. Mick Schumacher teve uma primeira época de aprendizagem, numa equipa onde o ano estava já perdido e esquecido antes dos testes de Barcelona.

O jovem piloto alemão, explicou que foram os pneus e a forma correta de pilotar para retirar o melhor deles, a sua maior lição do ano 1 na competição.

“Penso que foi apenas como pilotar com estes pneus. Obviamente, os pneus têm uma forma muito especial e específica de os manusear. Têm uma janela muito pequena para operar e, se desistirmos, é bastante mau. Foi apenas algo a que me habituei e a equipa tem-me ajudado muito nesse pormenor. Portanto, sim, agora sinto-me muito confortável”.

Analisando a sua prestação no ano de rookie, Schumacher quis sublinhar os melhores momentos da época.

“Penso que, para a minha época de novato, correu bem, penso que tivemos alguns bons momentos ali dentro. Conseguimos lutar com Max [Verstappen] um pouco em Budapeste e entrámos na Q2 por mérito na Turquia, o que foi ótimo. Por isso tivemos alguns altos, mas tivemos alguns baixos com os quais aprendi muito e penso que é isso que podemos tirar deste ano [2021]. Espero estar preparado o suficiente para o desafio que me espera no próximo ano [2022]”.