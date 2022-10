Fórmula 1: A Chicane de Suzuka volta a valer um título de F1 | AutoSport

Max Verstappen, piloto da Red Bull tornou-se hoje bicampeão do Mundo de Fórmula 1, mas a desta só surgiu um bom bocado depois da corrida acabar, pois até aí… era somente mais uma vitória. Houve uma enorme confusão nas contas do campeonato, e afinal não é só no nosso país que se fazem regras confusas, que por vezes nem os próprios entendem o que se redigiu. Foi mais ou menos o que sucedeu…

A verdade é que existe um detalhe no regulamento, especificamente na regra que foi alterada após o Grande Prémio da Bélgica de 2021, a “corrida que não foi”…

Nessa ‘corrida’ com muitas aspas, foram atribuídos meios pontos, apesar de terem sido completadas apenas três voltas, todas elas atrás do Safety Car, pois antes deste ano atribuía-se meios pontos a qualquer GP em que se realizasse até 75% e após pelo menos duas volta. de 75% para cima, os pontos eram atribuídos no final, mas isso mudou

No artigo 6.5 dos regulamentos desportivos de 2022, as corridas até 25% da distância atribuem pontos para o top 5 de 6-4-3-2-1 basis, e esses pontos aumentam quando se ultrapassa 50%, e por isso as equipas pensavam que o top 10 receberia 19, 14, etc, e com essas contas, Verstappen não era campeão, mas depois alguém leu bem o regulamento e concluiu que a regra da alteração de pontos só se aplica se a corrida for mais curta e “não puder ser retomada”, mas isso não se aplica porque a corrida começou mais tarde e foi atingido o limite de tempo, 180 minutos, três horas.

Como o GP do Japão começou depois da bandeira encarnada inicial, o artigo 6.5 não se aplica e os pontos são atribuídos na íntegra.

Dessa forma, o que Verstappen somou, chega e sobra para assegurar já o título.

Inicialmente todos pensaram que tinha batido Sergio Perez por cinco pontos quando precisava de seis e Leclerc por sete pontos quando precisava de oito, mas com os 25 pontos, superou Perez por sete pontos e Charles Leclerc por 10.

Curiosamente, foi o facto de Charles Leclerc ter falhado a chicane final e ter sido penalizado em cinco segundos, o facto de ter caído para terceiro, entregou o título a Verstappen. Depois do que se passou naquela mesma chicane em 1989 entre Alain Prost e Ayrton Senna, 33 anos depois, a chicane “fez das suas” novamente…

Se Leclerc tivesse terminado em segundo, Verstappen só lhe teria ganho sete pontos, e com isso tinha de esperar pela corrida dos EUA…