Fórmula 1: 5 possíveis companheiros de equipa de Bottas na Alfa Romeo | AutoSport

Finalmente, os lugares que ainda não tinham sido anunciados no puzzle das equipas para 2022 começam a ficar preenchidos. Na prática, só Valtteri Bottas foi anunciado, mas com a certeza que o lugar na Mercedes não é do finlandês, fica automaticamente entregue a George Russell.

No entanto, quem ficará como colega de equipa de Bottas em 2022? Para já há 5 nomes apontados nos últimos dias. Antonio Giovinazzi, Nico Hulkenberg, Alexander Albon, Nyck de Vries e Théo Pourchaire.

O jovem Pourchaire, da academia Sauber e a competir na F2, parece surgir atrás dos restantes nomes, mas pode Frédéric Vasseur querer olhar para o futuro. A entrada do novo regulamento tem que ser considerada, já que a aposta deve recair em pilotos que consigam dar melhor resposta no imediato.

Antonio Giovinazzi tem a Ferrari a fazer lobby para manter um dos seus pilotos na equipa cliente Alfa Romeo. A Scuderia também não veria com bons olhos, alguém do universo da Red Bull e da Mercedes, a pilotar um monolugar com a sua unidade motriz. Isso não quer dizer que Vasseur não contrate Albon ou de Vries. Pode é, começar uma guerra com o fornecedor atual de motores.

Por fim, Nico Hulkenberg. Terá o alemão ritmo para regressar a tempo inteiro à F1, numa altura tão importante para todas as equipas? Por outro lado, é um piloto experiente e que trabalha bem em equipa, um pouco à semelhança de Valtteri Bottas.