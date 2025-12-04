Fórmula 1 – 2026: Pilotos confirmados, grelha definida

A grelha da Fórmula 1 para 2026 está totalmente definida após os anúncios da Red Bull e da Racing Bulls. As equipas preparam-se para uma temporada de grandes mudanças regulatórias, com algumas a manterem os pilotos atuais e outras a introduzirem novidades.

McLaren mantém Norris e Piastri

A McLaren aposta na continuidade com Lando Norris e Oscar Piastri pelo quarto ano consecutivo. Os dois pilotos conquistaram o título de Construtores em 2025 e mantiveram-se na luta pelo campeonato de Pilotos até ao final em Abu Dhabi.

O diretor de equipa Andrea Stella, ao comando desde o final de 2022, liderou a ascensão da McLaren desde o nono lugar em 2017 até ao título atual.

Mercedes com Russell e Antonelli

A Mercedes confirmou George Russell e Kimi Antonelli para 2026, optando pela experiência do primeiro e pelo talento do estreante. Russell venceu duas corridas em 2025 e terminou em quarto no campeonato, enquanto Antonelli obteve um pole position no Sprint de Miami e pódios no Canadá, Brasil e Las Vegas.

Toto Wolff, diretor desde 2013, procura o regresso ao domínio após um período sem títulos de Construtores desde 2021.

Red Bull altera dupla com Verstappen e Hadjar

A Red Bull mantém Max Verstappen, mas promove Isack Hadjar da Racing Bulls. Hadjar destacou-se com um pódio em Zandvoort na época de estreia, substituindo Yuki Tsunoda, que passa a piloto de reserva.

Laurent Mekies, promovido a meio de 2025, por troca com Christian Horner, enfrenta o desafio de gerir a transição para motores Red Bull Ford Powertrains.

Ferrari continua com Leclerc e Hamilton

Charles Leclerc e Lewis Hamilton formam a dupla estelar da Ferrari em 2026. A equipa, sem vitórias em 2025 até ao momento – falta apenas o GP de Abu Dhabi de F1 – espera melhorias com as novas regras.

Fred Vasseur, ao comando desde 2023, foi chave na chegada de Hamilton, mas as coisas têm corrido verdadeiramente mal.

Williams fiel a Albon e Sainz

Alex Albon e Carlos Sainz garantiram o quinto lugar de 2025 para a Williams. Sainz obteve dois pódios na estreia, apoiado na experiência de ambos.

James Vowles entra no quarto ano com um carro totalmente desenhado sob a sua direção, num trabalho que começa a dar frutos.

Racing Bulls com Lawson e Lindblad

Liam Lawson permanece na Racing Bulls, agora com o estreante Arvid Lindblad. O britânico-sueco de 18 anos sobe da F2 após sessões de testes.

Alan Permane, foi promovido a meio de 2025, geriu uma boa época rumo ao sexto lugar.

Aston Martin retém Alonso e Stroll

Fernando Alonso e Lance Stroll continuam na Aston Martin, com Alonso na sua 23ª temporada.

A equipa parou o desenvolvimento cedo em 2025 para focar em 2026, sob Adrian Newey como novo Chefe de Equipa.

Haas aposta em Ocon e Bearman

Esteban Ocon e Ollie Bearman repetem a dupla na Haas. Bearman pontuou regularmente após atualizações, desafiando o experiente Ocon.

Ayao Komatsu tem vindo a melhorar a equipa desde 2024.A olhos vistos…

Audi com Hulkenberg e Bortoleto

Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto mantêm-se na Audi (ex-Kick Sauber). Hulkenberg conseguiu o primeiro pódio em Silverstone.

Jonathan Wheatley assumiu a direção da equipa a meio de 2025.

Alpine continua com Gasly e Colapinto

Pierre Gasly e Franco Colapinto foram confirmados na Alpine após a substituição de Jack Doohan em 2025. O diretor de equipa permanece por definir, com Flavio Briatore no interim.

Cadillac estreia-se com Bottas e Perez

Valtteri Bottas e Sergio Perez formam a dupla experiente da nova Cadillac, 11.ª equipa desde 2016. Equipados com motores Ferrari até 2029.

Graeme Lowdon, ex-Marussia, lidera o projeto e admite o enorme desafio que tem pela frente.