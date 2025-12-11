Fórmula 1 2026: mudanças profundas no regulamento e novas equipas
A partir de 2026, a Fórmula 1 concretiza uma das maiores revoluções técnicas e estratégicas da sua história. O novo regulamento visa tornar o desporto mais ágil, sustentável, competitivo e centrado no nível de condução dos pilotos, com impacto direto na dinâmica das corridas e na distribuição de forças entre equipas. Nas linhas seguintes, fique com o essencial da mudança, os principais tópicos e alterações para a nova era da F1.
Temas Principais das Alterações 2026
1 – Novas especificações técnicas: chassis e dimensões
- Os monolugares serão significativamente mais pequenos e leves.
- Peso mínimo reduzido de 800 kg para 768 kg, tornando os carros mais ágeis e facilitando disputas mais próximas.
- Dimensões alteradas: distância entre eixos diminui de 3600 mm para 3400 mm; largura reduzida de 2000 mm para 1900 mm; o piso é também 150 mm mais estreito, o que irá diminuir a estabilidade lateral e o apoio aerodinâmico, mas melhorar a condução em circuito citadino (como Mónaco).
2 – Aerodinâmica ativa: fim do DRS
- DRS deixa de existir.
- É introduzida a aerodinâmica ativa, com asas dianteira e traseira ajustáveis em tempo real pelo piloto.
Duas configurações:
- X-Mode: baixa resistência ao ar, mais velocidade em recta, ativado em zonas predeterminadas ao longo da volta.
- Z-Mode: máxima carga aerodinâmica, optimizada para curvas.
- Asas traseiras terão três elementos móveis, e a asa dianteira contará com dois flaps ajustáveis, proporcionando equilíbrio aerodinâmico.
3 – Motor e unidade motriz híbrida
- Novo motor turbo V6 de 1,6 litros, mantendo o conceito híbrido.
- Bateria de alta capacidade: potência elétrica sobe de 120kW para 350kW no MGU-K, triplicando a energia disponível e tornando o componente elétrico quase igual ao térmico.
- MGU-H removido para simplificação técnica e redução de custos.
- Distribuição de energia: cerca de 50% do total provém da eletricidade, 50% do motor de combustão interna.
- Mais eficiência na regeneração de energia na travagem, duplicando para 8.5MJ por volta.
4 – Combustível 100% sustentável e foco ambiental
- Todos os monolugares utilizarão combustível totalmente sustentável, não apenas com etanol, mas com combustíveis sintéticos, assegurando neutralidade carbónica.
- A F1 lidera uma campanha para que esta tecnologia possa ser implementada em automóveis convencionais, aproximando-se da meta de neutralidade climática em 2030.
5 – Manual Override Mode: novo auxílio às ultrapassagens
O novo “Manual Override Mode” substitui o DRS como sistema de auxílio à ultrapassagem:
- Quando um carro está a menos de um segundo do rival à frente, pode acionar este modo que permite usar mais energia elétrica do MGU-K (até 0,5MJ extra) para facilitar a ultrapassagem.
- O piloto líder vê a energia elétrica ser limitada após os 290km/h, enquanto o perseguidor pode manter a potência até aos 337km/h.
6 – Segurança
- Introdução de uma nova estrutura de impacto frontal com dois estágios, reforço da resistência à intrusão lateral e ao rollover (passando de 16G para 20G), melhor proteção do depósito de combustível e cockpit.
- Novas luzes de segurança e antenas GPS mais eficientes para protecção complementar de pilotos e comissários.
7 – Pneus e Suspensão
- Pneus Pirelli de 18 polegadas mantêm-se, mas são mais estreitos: menos 25mm à frente e 30mm atrás; diâmetro reduzido para cerca de 705-710mm.
- Suspensão e chassis reconfigurados, privilegiando maior eficiência energética e integração com o novo sistema motriz híbrido.
Equipas e pilotos confirmados para 2026
A par das mudanças técnicas, a grelha de 2026 contará com uma mistura de equipas históricas, novas entradas e parcerias renovadas. Aqui fica a lista:
*Cadillac usará motores Ferrari até ao desenvolvimento dos próprios motores GM em 2029.
Calendário 2026
A temporada contará com 24 Grandes Prémios, incluindo o novo circuito em Madrid e a tradicional presença de Mónaco, Spa, e Silverstone. Corridas Sprint mantêm-se no formato:
Perspectivas e impacto esperado
A era 2026 espera-se altamente competitiva, sustentável e inovadora. A redefinição das dimensões e sistemas dos monolugares, somada à entrada de Audi e Cadillac, promete agitar as hierarquias. O foco técnico privilegia corridas mais disputadas, impacto ambiental reduzido e maior exigência à pilotagem.
Estes regulamentos e alterações podem conduzir a múltiplas estratégias inéditas, reequilibrando a força entre as equipas e potencialmente reforçando o espetáculo em pista, tanto para adeptos como para os próprios intervenientes.
