Fórmula 1 2025: Hamilton na Ferrari, rookies e muitas promessas de emoção

Da apresentação/lançamento histórico em Londres ao filme protagonizado por Brad Pitt: a Fórmula 1 chega em alta este ano…

Pela primeira vez na história do desporto, todas as equipas participarão num evento coletivo de lançamento da época de Fórmula 1 na O2 Arena, em Londres, a 18 de fevereiro, onde as equipas revelarão as suas cores para a época, sendo que os carros de 2025 só serão conhecidos entre 26 e 28 de fevereiro no teste do Bahrein.

A temporada de 2025 da F1 tem tudo para voltar a ser emocionante como foi a segunda metade de 2024, e há um conjunto de interessantes temas a que devemos ficar atentos.

A temporada passada terminou com disputa equilibrada no campeonato de construtores, vencida pela McLaren por apenas 14 pontos face à Ferrari. Com a Red Bull a querer regressar ao topo e a Mercedes também previsivelmente na luta, podemos esperar lutas intensas na parte da frente da grelha tal como tivemos depois da paragem de verão em 2024.

Finalmente, Lewis Hamilton ruma à Ferrari! Depois de anos de especulação, o heptacampeão mundial trocou a Mercedes, onde correu desde 2013, pela Scuderia Ferrari e será no mínimo fascinante ver como Hamilton se adapta a sua nova equipa e a toda uma dinâmica diferente depois de 12 anos com a Mercedes, e também com o novo companheiro de equipa, Charles Leclerc, que promete estar no seu “melhor nível” para enfrentar o novo colega.

Um grupo de rookies chega à F1 em 2025. O destaque vai para Ollie Bearman, que impressionou como substituto na Ferrari e na Haas em 2024 e agora assume o posto titular, e também Andrea Kimi Antonelli, que substitui Hamilton na Mercedes após uma rápida ascensão nas categorias de base.

Há muito mais para explorar quanto à F1 em 2025, mas a emoção vai além das pistas! O filme da F1, dirigido por Joseph Kosinski e protagonizado por Brad Pitt e Lewis Hamilton, tem estreia marcada para junho de 2025.

A produção promete muita adrenalina e conta a história de um ex-piloto de F1 que regressa à disciplina para competir ao lado de um jovem novato.

Além disso, claro, teremos a nova temporada da série Drive To Survive na Netflix e amplo conteúdo exclusivo no F1.com para deixar todos por dentro de tudo o que acontece na categoria.

Claramente, 2025 promete ser uma temporada inesquecível na F1, sem esquecer que em 2026 é tudo novo, outra vez!