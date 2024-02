Fórmula 1 2024 – O essencial que precisa de saber | AutoSport

Arrancam amanhã, 5 de fevereiro, as apresentações de novos monolugares de F1 da época de Fórmula 1 de 2024, e que se prolongam por semana e meia até ao arranque do teste de três dias do Bahrein International Circuit in Sakhir (21–23 de fevereiro).

Esta é a 75ª temporada do Mundial de Fórmula 1 e estão previstos um recorde de 24 Grandes Prémios. Começa a 2 de março, termina a 8 de dezembro.

No que às mudanças de pilotos diz respeito, a única em relação aos pilotos contratados no início de 2023 é Daniel Ricciardo, que substituiu Nyck de Vries na antiga equipa AlphaTauri a partir do Grande Prémio da Hungria de 2023. Pela primeira vez na história do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, todas as duplas de pilotos e equipas que competiram na última ronda da época anterior permanecem inalteradas no início da próxima época.

Mas há alterações significativas nas equipas, ou nos seus nomes. A Alfa Romeo terminou a sua parceria com a Sauber e deixou a Fórmula 1 no final de 2023, enquanto a Sauber se prepara para se tornar a equipa oficial da Audi em 2026. Para já a equipa foi rebatizada como Stake F1 Team, com o nome de construtor Kick Sauber.

Também a AlphaTauri foi rebatizada como Visa Cash App RB.

De resto, para lá da Stake F1 Team Kick Sauber e Visa Cash App RB F1 Team, todos os nomes permanecem iguais: BWT Alpine F1 Team; Aston Martin Aramco F1 Team; Scuderia Ferrari; MoneyGram Haas F1 Team; McLaren F1 Team; Mercedes-AMG Petronas F1 Team; Oracle Red Bull Racing e Williams Racing.

Calendário e corridas Sprint

O calendário de 2024 inclui um recorde de vinte e quatro Grandes Prémios. Regressa o Grande Prémios da China, que tal como Miami, Áustria, Estados Unidos, São Paulo e Qatar terão o formato de sprint.

Como já percebeu, o Grande Prémio da China está programado para regressar ao calendário pela primeira vez desde 2019, depois de ter sido cancelado durante quatro anos consecutivos devido às dificuldades apresentadas pela pandemia de coronavírus.

O Grande Prémio da Emília-Romagna, que foi cancelado em 2023 devido a inundações na área onde está inserido o circuito, está programado para regressar ao calendário.

O GP do Japão realiza-se bem mais cedo, de modo a agrupá-lo com outras corridas na Ásia, facilitando a logística.

Quanto às principais alterações aos regulamentos, pode ficar a conhecê-las no seguinte link:

