Fórmula 1 2023: todas as datas das apresentações | AutoSport

A quinta equipa a confirmar a data da revelação do seu novo carro para 2023 foi a McLaren. Já o tinham feito Ferrari, Aston Martin, AlphaTauri e Alpine. Ficam a faltar as datas dos eventos de Red Bull, Mercedes, Alfa Romeo, Haas e Willliams, podendo algumas esperarem pela manhã do primeiro dia de testes de pré-temporada no Bahrein, a 23 de fevereiro.

Equipa Data da Apresentação AlphaTauri AT04 11 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar McLaren MCL37 13 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar Aston Martin AMR23 13 de fevereiro de 2023 – 19 horas Ferrari – Projeto 675 14 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar Alpine A523 16 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar Red Bull a confirmar Mercedes W14 a confirmar Alfa Romeo a confirmar Haas a confirmar Williams a confirmar

Esta lista será continuamente atualizada à medida que mais datas forem anunciadas.

Testes de pré-temporada:

23 a 25 de fevereiro – Circuito Internacional do Bahrein