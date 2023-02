Fórmula 1 2023: todas as datas das apresentações; Red Bull é a próxima equipa | AutoSport

A Haas deu o tiro de partida nas apresentações dos projetos das equipas de Fórmula 1 para a temporada de 2023 e já mostrou as cores do seu novo monolugar, o VF-23, apesar do novo chassis ser conhecido apenas por altura dos testes coletivos de inverno a 23 de fevereiro no Bahrein.

Amanhã é a vez da Red Bull, que deverá fazer o mesmo que a Haas. Com um evento marcado para as 14 horas com transmissão no canal de YouTube da equipa, ficaremos a conhecer o design do RB19, tendo surgido algumas dúvidas nas últimas semanas do porquê que a equipa de Milton Keynes realizará a sua apresentação a partir dos EUA.

Equipa Data da Apresentação Red Bull RB19 3 de fevereiro de 2023 – 14 horas Williams 6 de fevereiro de 2023 – 14 horas Alfa Romeo C43 7 de fevereiro de 2023 – 9 horas AlphaTauri AT04 11 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar McLaren MCL37 13 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar Aston Martin AMR23 13 de fevereiro de 2023 – 19 horas Ferrari – Projeto 675 14 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar Mercedes W14 15 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar Alpine A523 16 de fevereiro de 2023 – horário a confirmar

Testes de pré-temporada:

23 a 25 de fevereiro – Circuito Internacional do Bahrein