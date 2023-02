Fórmula 1 2023: Apresentação da Alpine é amanhã | AutoSport

Com todas os restantes projetos para 2023 apresentados, a Alpine prepara-se para revelar o A523 ao mundo na próxima quinta-feira, num evento transmitido para as redes sociais da equipa a partir de Londres e que tem início marcado para as 20h00 em Portugal continental. A equipa francesa já rodou o seu novo monolugar em Silverstone, ainda antes da sua revelação.

Têm sido dias consecutivos de apresentações, com a Mercedes a fazê-lo hoje, enquanto ontem foi possível assistir a um desses melhores eventos em Maranello, quando a Ferrari desvendou o SF-23 e o colocou em pista perante os seus Tifosi.

No dia anterior foram duas as equipas a revelarem os seus monolugares: a McLaren, que festeja os 60 anos da equipa fundada por Bruce McLaren, e a Aston Martin que com Fernando Alonso e Lance Stroll em palco deu a conhecer ao mundo o AMR23. A Haas deu o tiro de partida nas apresentações dos projetos das equipas de Fórmula 1 para a temporada de 2023 e foi a primeira a mostrar as cores do seu novo monolugar, o VF-23, tendo sido seguida pela Red Bull, que apresentou tudo menos o carro. Uma moda que pegou nas apresentações, uma vez que os novos chassis destas equipas só vão ser conhecidos por altura dos testes coletivos de inverno a 23 de fevereiro no Bahrein.

A Williams apresentou também as cores do FW45 com o novo patrocinador Gulf, assim como fez a Alfa Romeo e depois a foi a vez da AlphaTauri.

Testes de pré-temporada:

23 a 25 de fevereiro – Circuito Internacional do Bahrein