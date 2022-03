Fórmula 1 – 2022: Vamos ter Ferrari e McLaren bem mais perto de Mercedes e Red Bull? | AutoSport

Segundo Gary Anderson, um ‘veterano’ analista de F1, os testes de Barcelona mostraram algo que tem sido habitual: Mercedes e Red Bull na frente com os Flechas de Prata um pouco melhor, mas os três dias permitiram-lhe mergulhar mais fundo na questão, e com os acertos que a sua experiência de quase cinco décadas na F1 permite, concluiu que Ferrari e McLaren podem estar bem melhor do que mostraram os registos de Barcelona.

Como se sabe, estes deram-nos o que pode ver na imagem, mas…

Só há um detalhe, que não é pequeno, que é a quantidade de combustível, que é impossível de prever, só que Gary Anderson ajustou os tempos com recurso ao que sucedeu nos mesmos testes de anos anteriores e o que soube relativamente a quantidades de combustível. Não é uma ciência exata, mas a tendência ajuda…

Resumindo as suas conclusões, entende que a Ferrari está ‘embrulhada’ com a Mercedes e Red Bull, e acha que com a quantidade certa de combustível, e com pneus C4, a Ferrari seria capaz de fazer 1m17.6s. O melhor tempo de Barcelona foi 1m19.1s.

Max Verstappen também conseguiria baixar o seu registo para o 1m18.7s, e a McLaren é outra equipa que está muito perto da Mercedes, Red Bull e Ferrari.

A Alpha Tauri e Aston Martin parecem estar logo a seguir, por esta ordem, mas com os problemas que teve, quando à Alpine é impossível perceber se podia fazer melhor do que fez.

Gary Anderson acha que houve equipas que não quiseram mostrar tudo, e para isso bastava mudar mapas de motor, e está certo que o próximo teste do Bahrein vai dar uma ideia mais concreta da correlação de forças.

Vamos ver se a Ferrari e a McLaren estão mesmo mais perto da Mercedes e da Red Bull. Se isso suceder, nas corridas, a margem vai ser menor e a Mercedes e Red Bull deixam de poder contar só com outros dois monolugares, mas sim com mais seis, o que faz toda a diferença em termos estratégicos.

Esperemos mesmo que se confirme a aproximação, se assim for, podemos ter 2021, ‘revisto e aumentado’…