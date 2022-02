Fórmula 1 2022: todas as datas das apresentações e testes – hoje é o dia da McLaren | AutoSport

As apresentações dos novos carros para a época 2022 da Fórmula 1, continuam hoje com a revelação do MCL36 da McLaren, num evento transmitido a partir das 19 horas (em Portugal Continental). Para além do carro de F1, a equipa vai apresentar os projetos da IndyCar Series, do Extreme E e a equipa de eSports.

Equipa Data da Apresentação McLaren MCL36 11 de fevereiro de 2022 – 19 horas AlphaTauri AT03 14 de fevereiro de 2022 – 11 horas Williams FW44 15 de fevereiro de 2022 – 13 horas Ferrari F1-75 17 de fevereiro de 2022 – 13 horas Mercedes W13 18 de fevereiro de 2022 Alpine A522 21 de fevereiro de 2022 Alfa Romeo C42 27 de fevereiro de 2022 – 8 horas

Testes de pré-temporada:

23 a 25 de fevereiro – Circuito Barcelona-Catalunha

10 a 12 de março – Circuito Internacional do Bahrein

A Haas F1 Team foi a primeira das 10 equipas de Fórmula 1 a revelar imagens do VF-22, seguida da Red Bull, que apresentou a equipa para este ano, já que do monolugar mostraram muito pouco, sendo pouco mais do que um show car, com os principais segredos totalmente escondidos. Seja como for, o RB18 mostrado é pouco mais do que uma versão melhorada do concept revelado pela Fórmula 1 em Silverstone em 2021, embora apresente um nariz e uma asa diferentes, grande parte do carro é idêntico. A asa dianteira, que consiste em apenas três elementos – e não os quatro permitidos – parece muito simples e o nariz é um pouco mais fino que o do concept. Recordamos que a equipa tinha adiantado que a apresentação pouco revelaria sobre as especificações de corrida. E cumpriu.

Ontem foi a vez da Aston Martin revelar o AMR22 e foi mais que a apresentação do novo monolugar, foi uma afirmação do projeto e uma mostra de força da equipa e da marca. Com um nariz completamente diferente do que temos visto até agora, a frente do AMR22 parece a mais radical do pouco que vimos até agora. Foi a primeira versão do carro, que será muito desenvolvido ao longo das próximas semanas, como admitido pelo Diretor Técnico da Aston Martin, Andrew Green.No dia de São Valentim, dia 14, será a AlphaTauri a mostrar ao mundo pela primeira vez o AT03, a sua nova máquina. A Ferrari escolheu o dia 17, seguida da Mercedes no dia 18, a Alpine dia 21 e a Alfa Romeo, que foi para já a última a revelar a data de lançamento, para o dia 27 de fevereiro, dois dias depois do teste de Barcelona.

A Williams foi a última estrutura a anunciar a data de apresentação do seu novo carro e agendou para dia 15 de fevereiro.