Fórmula 1 2022: todas as datas das apresentações e testes – hoje é a Alpine | AutoSport

A Alpine revela hoje o seu novo carro para a temporada de 2022 da Fórmula 1, o A522, num evento transmitido a partir de Paris. O evento terá início a partir das 17:30 horas (em Portugal Continental) e pode ser seguido aqui.

Equipa Data da Apresentação Alpine A522 21 de fevereiro de 2022 – 17.30h Alfa Romeo C42 27 de fevereiro de 2022 – 8 horas

Testes de pré-temporada:

23 a 25 de fevereiro – Circuito Barcelona-Catalunha

10 a 12 de março – Circuito Internacional do Bahrein

A Haas F1 Team foi a primeira das 10 equipas de Fórmula 1 a revelar imagens do VF-22, seguida da Red Bull, que apresentou a equipa para este ano, já que do monolugar mostraram muito pouco, sendo pouco mais do que um show car, com os principais segredos totalmente escondidos. Seja como for, o RB18 mostrado é pouco mais do que uma versão melhorada do concept revelado pela Fórmula 1 em Silverstone em 2021, embora apresente um nariz e uma asa diferentes, grande parte do carro é idêntico. A asa dianteira, que consiste em apenas três elementos – e não os quatro permitidos – parece muito simples e o nariz é um pouco mais fino que o do concept. Recordamos que a equipa tinha adiantado que a apresentação pouco revelaria sobre as especificações de corrida. E cumpriu.

Foi depois a vez da Aston Martin revelar o AMR22 e foi mais que a apresentação do novo monolugar, foi uma afirmação do projeto e uma mostra de força da equipa e da marca. Com um nariz completamente diferente do que temos visto até agora, a frente do AMR22 parece a mais radical do pouco que vimos até agora. Foi a primeira versão do carro, que será muito desenvolvido ao longo das próximas semanas, como admitido pelo Diretor Técnico da Aston Martin, Andrew Green.

Na sexta-feira passada, a McLaren revelou os seus carros para a Fórmula 1, IndyCar e Extreme E, incluindo o novíssimo McLaren MCL36, monolugar que vai ser pilotado por Lando Norris e Daniel Ricciardo.

O MCL36 é o primeiro McLaren concebido sob a liderança do diretor técnico James Key, que admitiu a apresentação omitiu algumas partes do carro. A McLaren optou por revelar o carro real assim como imagens digitais. O MCL36 apresenta uma suspensão “pull rod”, que não é utilizada na F1 há vários anos, e suspensão “push rod” na traseira. Quando comparado com o Aston Martin apresentado ontem, os sidepods do novo McLaren é bastante diferente. A cor de papaia continua, mas tem uma tonalidade fluorescente e incorpora mais azul e preto.

Na segunda-feira, dia 14 de fevereiro, a AlphaTauri revelou o AT03, o carro com o qual esperam dar um passo em frente e estar mais perto das equipas da frente em 2022. A equipa de Faenza continua com Pierre Gasly e Yuki Tsunoda como pilotos. Através das imagens disponibilizadas, o AT03 mantém as cores azul e branco. É possível ver que as entradas de ar nos sidepods têm semelhanças com o AMR22 da Aston Martin e encontraram uma solução agressiva no design dos sidepods.

Um pouco à imagem da Red Bull, a Williams fez questão de esconder o jogo e apresentou um carro demasiado perto do modelo da FOM para ser a sua proposta final. O esquema de cores apresentado é diferente, com um azul mais escuro e alguns toques de vermelho, para relembrar a origem britânica da equipa, um toque interessante. No entanto, terá sido a única grande novidade da Williams na sua apresentação.

O novo Ferrari F175 apresenta um esquema de cores diferente, com um vermelho mais escuro e a presença do preto, algo que já tínhamos visto nos novos kits da Scuderia. A equipa destacou de forma bem clara o número 75, pois este ano celebram-se os 75 anos da marca Ferrari. São 75 anos de uma marca que fez e ainda faz sonhar, com carros icónicos, rápidos, que marcaram gerações e que mostraram que a inovação e a tecnologia podem ser associadas ao caráter, criando máquinas com uma “alma” única. Não é por acaso que a Ferrari é a equipa com mais fãs no mundo. O seu legado é imenso, dentro e fora de pista. É esse legado que pretende ser honrado este ano na F1. Depois de anos difíceis e afastados das vitórias a Ferrari assume a vontade de regressar ao topo.

No dia seguinte à apresentação da Ferrari, o novo carro da Mercedes foi revelado num evento transmitido a partir de Silverstone, com a presença de Toto Wolff, Lewis Hamilton e George Russell e durante a tarde do mesmo dia, os dois pilotos fizeram os primeiros quilómetros aos comandos do monolugar, no circuito que recebe o GP da Grã-Bretanha.As imagens não revelam todos os pormenores do Mercedes W13, mas conseguiu-se perceber algumas das soluções da equipa, algumas delas que não vimos nas apresentações anteriores.

Fica a faltar apenas a apresentação oficial da Alfa Romeo, que está agendado para o dia 27 de fevereiro, dois dias depois do teste de Barcelona, embora a equipa já tenha realizado o shakedown ao C42 em Fiorano.