Fórmula 1: 2022 será decisivo para vários pilotos | AutoSport

2022 será um ano de decisão para vários pilotos do pelotão da Fórmula 1, com vários contratos a terminarem no final desta época. Será pois, um ano de decisões numa fase em que a competição sofre uma revolução técnica enorme, que pode tornar a vida mais difícil a pilotos pressionados para apresentarem resultados.

Existem casos que estão ou vão estar em negociação e que devem resultar em contratos plurianuais para os pilotos, como é o caso de Max Verstappen e Carlos Sainz. O neerlandês disse logo após a conquista do seu primeiro título mundial que queria ficar muitos anos na Red Bull, o que deve acontecer brevemente. O mesmo se passa com Carlos Sainz, que segundo Mattia Binotto é para manter na equipa e a pausa de inverno será tempo de conversações entre as duas partes.

Estes dois casos parecem ser os mais fáceis de resolver entre os pilotos que terminam contrato em 2022. Mas quem são eles? Sergio Pérez renovou com a Red Bull em 2021 por apenas 1 ano; Daniel Ricciardo termina a ligação com a McLaren no final deste ano; Pierre Gasly e Yuki Tsunoda na Alpha Tauri; Fernando Alonso na Alpine; Sebastian Vettel na Aston Martin e Nicholas Latifi na Williams.

Alex Albon é um caso interessante, não se sabendo muito bem se mantém o lugar na Williams em 2023 ou se pode regressar à Red Bull, mas segundo a equipa, estes mantêm-se como opção no futuro do piloto.

E vamos manter-nos na Red Bull: se Verstappen é para renovar, Perez terá novamente que apresentar resultados para ficar na equipa. Tendo em linha de conta o funcionamento da estrutura, é um cenário que se pode arrastar durante algum tempo, até porque têm de resolver a questão de Pierre Gasly, que pode muito bem regressar ao lugar de companheiro de equipa do neerlandês ou até, Alex Albon. Logo, existem à partida 3 pilotos para o lugar na Red Bull e Gasly não deve querer contentar-se com mais um ano na Alpha Tauri.

Yuki Tsunoda, que não tinha a certeza se mantinha o lugar em 2022, é outro piloto em risco no final do ano. Deverá ter que subir de nível e apresentar o seu melhor nesta época, deixando de ter a desculpa de ser rookie e tem como principais adversários neste particular, os jovens Liam Lawson, Jüri Vips, Jehan Daruvala, Jack Doohan e Dennis Hauger.

2021 foi de altos e baixos – com mais baixos – para Daniel Ricciardo. Com Lando Norris confirmado na equipa até 2024, o australiano tem de aproveitar a sua maior experiência e apresentar bons resultados com os novos monolugares. É um dos pilotos com mais a perder. Para o seu lugar, em princípio, a McLaren não tem tantas opções como a Red Bull. Patricio O’Ward não deverá ser uma escolha óbvia, já que parece ser objetivo de ambas as partes vencer na IndyCar antes de uma possível aventura na F1. No entanto, não faltam pilotos a quererem um lugar no Grande Circo, aliás mais lugares houvessem e ainda ficariam bons pilotos de fora.

Fernando Alonso tem Oscar Piastri como potencial piloto para o seu lugar. Pode ainda acontecer, a Alpine apostar em dois franceses como pilotos, surgindo Gasly na equação. No entanto, deverá ser difícil a equipa não renovar com Alonso se este quiser o lugar. Teria de ser um ano preenchido de desilusões para o espanhol não aguentar mais um ou dois anos na disciplina. O mesmo deve acontecer com Sebastian Vettel. Ficar na F1 vai depender mais do piloto do que da Aston Martin. Os dois são símbolos do desporto e pilotos capazes de levar uma equipa atrás de si.

Nicholas Latifi tem que bater o seu companheiro de equipa de 2022 ou então manter o dinheiro a fluir na Williams e esperar que a estrutura ainda necessite. Será outro piloto com muito a perder em 2022 e com a pressão do lado dele.

Na Alfa Romeo, Guanyu Zhou pode muito bem ficar apenas uma época, no entanto parece que a equipa espera por Théo Pourchaire e terá de ser o piloto, que continuará na Fórmula 2, a pressionar o primeiro chinês na Fórmula 1 para o poder substituir em 2023.