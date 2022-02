Fórmula 1 2022: Revelado o McLaren MCL36 | AutoSport

A McLaren revelou hoje os seus carros para a Fórmula 1, IndyCar e Extreme E, incluindo o novíssimo McLaren MCL36, monolugar que vai ser pilotado por Lando Norris e Daniel Ricciardo.

O MCL36 é o primeiro McLaren concebido sob a liderança do diretor técnico James Key, que admitiu a apresentação omitiu algumas partes do carro. A McLaren optou por revelar o carro real assim como imagens digitais. O MCL36 apresenta uma suspensão “pull rod”, que não é utilizada na F1 há vários anos, e suspensão “push rod” na traseira. Quando comparado com o Aston Martin apresentado ontem, os sidepods do novo McLaren é bastante diferente. A cor de papaia continua, mas tem uma tonalidade fluorescente e incorpora mais azul e preto.

Subjacente ao lançamento da equipa está o compromisso da McLaren Racing de incorporar a sustentabilidade em todas as decisões e ações, através de quatro pilares centrais: alcançar o estatuto de carbono zero até 2030; acelerar a transição para uma economia circular para reduzir, reutilizar e reciclar recursos; promover uma cultura diversificada e inclusiva na força de trabalho e indústria através da iniciativa McLaren Racing Engage; e promover a saúde e o bem-estar.

A McLaren tem um legado de liderança sustentável e foi a primeira equipa de Fórmula 1 a ser certificada como neutra em carbono em 2011 e a manter o prémio Carbon Trust Standard, mais recentemente, em fevereiro de 2021. A equipa foi também a primeira a receber o Prémio Ambiental do Instituto FIA em 2013, que tem sido consistentemente mantido com um padrão de três estrelas de Ouro.

Paralelamente ao lançamento físico, o MCL36 também será revelado digitalmente na plataforma Roblox, permitindo aos fãs e aos jogadores serem os primeiros a ficar atrás do volante do carro. A experiência online permite aos utilizadores explorar uma recriação fiel do Centro Tecnológico McLaren, juntamente com avatares digitais dos pilotos de F1 da McLaren, Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Lando Norris entra na sua quarta temporada na Fórmula 1 com a McLaren e procura manter o ímpeto depois de uma temporada muito boa em 2021, durante a qual alcançou quatro pódios e conquistou a sua primeira pole position. O mais recente vencedor de uma corrida pela McLaren, Daniel Ricciardo, entra na sua 12ª temporada na Fórmula 1, segunda na McLaren.