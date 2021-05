Fórmula 1 2022 mais pesados do que esperado | AutoSport

Por razões de segurança dos novos chassis, os Fórmula 1 de 2022 vão ser ainda mais pesados do que inicialmente programado. Já estava previsto que os carros de 2022 pesassem 775 Kg, mais 23 Kg do que os atuais, uma alteração que se explicava pelas novas rodas de 18 polegadas, mas a verdade é que vão ter, afinal, 790 Kg, mais 100 Kg do que em 2014, quando a Fórmula 1 se tornou híbrida. Os 15 kg adicionais explicam-se com melhoramentos de segurança dos chassis. Já como estão, os pilotos queixam-se do peso dos carros, mas quando se percebe que os aumento de peso advêm de ‘introduções’ como o Halo, por exemplo, ou reforço dos pneus, como foram os 6 Kg adicionais deste ano, ‘made in Pirelli’, as coisas aceitam-se mais facilmente. Segurança acima de tudo.

Concept by Turbosquid