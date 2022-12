Fórmula 1: 2022 foi realmente decisivo para alguns pilotos | AutoSport

Estamos muito perto da conclusão do ano civil de 2022, mas a época de Fórmula 1 já terminou e podemos aferir se aquilo que se antevia na pré-temporada realmente se verificou.

Em janeiro escrevemos num artigo, que “2022 será um ano de decisão para vários pilotos”. Em causa estavam alguns contratos a terminar durante este ano e o facto da entrada em vigor das profundas alterações ao regulamento técnico.

Os casos de Max Verstappen e Carlos Sainz – que como escrevemos em janeiro “devem resultar em contratos plurianuais” – foram tratados com facilidade, com o piloto espanhol da Ferrari a renovar até final de 2024 em abril, e o agora bicampeão do Mundo de F1 renovou com a Red Bull até 2028 também nos primeiros meses do ano.

Acerca dos restantes pilotos em dúvida, Sergio Pérez, que tinha renovado com a Red Bull em 2021 por apenas 1 ano, voltou a reforçar a ligação com a sua equipa por mais dois anos e tem agora a sua situação contratual definida até ao fim de 2024.

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda estavam em dúvidas na Alpha Tauri, acabando pelo japonês a manter-se na estrutura italiana, enquanto o francês ruma à Alpine, por troca com outro piloto que estava em dúvida no início do ano. Fernando Alonso trocou os franceses por um lugar na Aston Martin, após o anúncio de fim de carreira de Sebastian Vettel, mais um piloto em que a sua continuação na equipa e na F1 gerava dúvidas ainda antes da época ter começado.

Alex Albon – escrevemos na altura que era “um caso interessante, não se sabendo muito bem se mantém o lugar na Williams em 2023 ou se pode regressar à Red Bull” – viu recompensadas as suas boas performances, com a equipa britânica a negociar um contrato plurianual com o piloto, enquanto cortou os laços com Milton Keynes.

O companheiro de equipa de Albon na Williams durante esta temporada também viu a sua situação alterada, mas neste caso não para continuar. As dúvidas sobre a continuidade de Nicholas Latifi na Fórmula 1 eram muitas e chegando à altura de decidir, a Williams decidiu apostar num rookie – Logan Sargeant – em vez do piloto canadiano.

Daniel Ricciardo terminava a ligação contratual com a McLaren no final deste ano e como sabemos agora, os desempenhos do piloto e a falta de resultados colocaram um ponto final na relação entre ambas as partes. Entra para o seu lugar o estreante Oscar Piastri.

Ricciardo não foi o único a sair da equipa e a ficar sem um lugar na grelha do próximo ano. Aconteceu o mesmo a Mick Schumacher, que será substituído pelo regressado Nico Hülkenberg.

Na AlphaTauri, sugerimos os nomes dos pilotos da Red Bull Junior Team – na altura Liam Lawson, Jüri Vips, Jehan Daruvala, Jack Doohan e Dennis Hauger – como potenciais substitutos de Yuki Tsunoda, caso o piloto japonês não fosse de encontro ao que a cúpula da Red Bull pretendia. Não podíamos estar mais longe daquilo que realmente aconteceu. Além de Jack Doohan passar a ser piloto da Academia Alpine e Vips ter perdido o seu posto na estrutura de forma abrupta, Nyck de Vries foi o escolhido para substituir não o piloto japonês, mas sim Gasly. Passou de piloto de reserva da Mercedes – e piloto principal da mesma equipa na Fórmula E – para piloto do “universo” Red Bull, com lugar em 2023 na AlphaTauri.