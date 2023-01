Fórmula 1: 2022 foi “frenético” na Audi, garante Allan McNish | AutoSport

2026 parece ainda longínquo, mas a Audi trabalha já a pensar na sua estreia oficial na Fórmula 1 nessa época. Ainda não está em velocidade cruzeiro, é certo, mas o frenesim começou, garantiu o embaixador da marca germânica Allan McNish durante o mais recente episódio do podcast da Motorsport Magazine.

“Diria que temos estado muito atarefados, nos últimos 18 meses”, disse o antigo piloto da Audi na resistência e três vezes vencedor de Le Mans. “Certamente 2022 foi frenético, como nunca tinha visto antes. E pensar que 2026 ainda está muito longe e ao mesmo tempo tão perto. Faltam 39 meses para a primeira corrida – não que estejamos a contar – […] É uma altura emocionante e não creio que haja alguém dentro da empresa que não esteja ansioso por essa primeira corrida em 2026”.

O antigo piloto sabe bem a diferença entre qualquer outra disciplina do automobilismo e a Fórmula 1, tendo competido pela Toyota em 2002 depois de já ter pilotado em Le Mans. “São completamente diferentes” descreveu McNish as exigências da classe rainha do automobilismo, acrescentando que “a diferença entre quem luta no meio [do pelotão] para quem luta pelas vitórias em corrida é abismal. Não creio que alguém possa subestimar [as exigências] a esse nível e agora penso que ainda mais”, concluiu.