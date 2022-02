Fórmula 1 2022: Datas das apresentações dos carros | AutoSport

A Aston Martin deverá ser a primeira a apresentar o novo carro no dia 10 de fevereiro, no entanto Günther Steiner da Haas, afirmou que a sua equipa pode ser a primeira a revelar o monolugar de 2022, mesmo que ainda não tenha agendado nenhuma data. No dia 11 a McLaren apresenta o seu monolugar ao final da tarde e no dia de São Valentim, dia 14, será a AlphaTauri a mostrar ao mundo pela primeira vez o AT03, a sua nova máquina. A Ferrari escolheu o dia 17, seguida da Mercedes no dia 18, a Alpine dia 21 e a Alfa Romeo, que foi para já a última a revelar a data de lançamento, para o dia 27 de fevereiro, dois dias depois do teste de Barcelona.

Red Bull, Williams e Haas são as únicas estruturas ainda por anunciar as datas em que os seus novos carros serão revelados.

Equipa data apresentação Aston Martin AMR22 12 de fevereiro de 2022 McLaren MCL36 11 de fevereiro de 2022 – 19 horas AlphaTauri AT03 14 de fevereiro de 2022 – 11 horas Ferrari F1-75 17 de fevereiro de 2022 – 13 horas Mercedes W13 18 de fevereiro de 2022 Alpine A522 21 de fevereiro de 2022 Alfa Romeo C42 27 de fevereiro de 2022 – 8 horas Red Bull a anunciar Haas a anunciar Williams a anunciar Testes de pré-temporada:

23 a 25 de fevereiro – Circuito Barcelona-Catalunha

10 a 12 de março – Circuito Internacional do Bahrein