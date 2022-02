Fórmula 1-2022 arranca hoje: primeiros treinos de conjunto dos novos carros | AutoSport

A Fórmula 1 de 2022 arranca hoje. É a primeira oportunidade real de ver os novos carros em ação, embora alguns já tenham completado um shakedown. Com toda uma nova ‘fornada’ de regulamentos, vai ser um dia fascinante, ver como as várias equipas se dão hoje em pista, ainda que as informações sejam poucas, porque não vai haver Live timing público. Está uma manhã brilhante, e ensolarada em Barcelona, o sol brilha e a pista deve aquecer consideravelmente à medida que o dia avança.

É o primeiro de três dias de testes em Barcelona, o campeão Max Verstappen está no cockpit do Red Bull todo o dia e também Lewis Hamilton toma as rédeas na Mercedes esta tarde, depois de George Russell rodar de manhã

Há mais novidades para lá dos carros, Alex Albon regressa à grelha da Williams, enquanto Zhou Guanyu se juntou à Alfa Romeo.

Todas as dez equipas devem rumar à pista hoje, embora cada uma só tenha um carro. Algumas optaram por dividir as suas sessões com um piloto de manhã e o outro à tarde (veja o detalhe no artigo anexo), enquanto outras rodam com o mesmo piloto todo o dia. Por exemplo, Pierre Gasly e Sergio Perez, só amanhã.

Fotos Twitter Equipas de F1