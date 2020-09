Fórmula 1 – 2021: Testes podem ser em Portimão

A Fórmula 1 deve ter apenas três dias de testes em 2021, antes da abertura da temporada de F1 se iniciar. O local não está confirmado, mas pode ser Bahrein, Barcelona, Jerez de la Frontera… ou Portimão. Depois de ‘fechar’ o calendário de provas deste ano a Liberty Media já pensa em 2021, mesmo ainda não sabendo como evolui a pandemia. Tendo em conta que os carros são os mesmos, havia quem aceitasse não haver testes, mas também houve naturalmente, quem insistisse que houvesse, por exemplo a McLaren, que vai trocar as unidades motrizes da Renault pela Mercedes e precisa de ‘rodar’. Também quem tem pilotos novos tem interesse nisso, pelo que se chegou a um consenso: metade dos testes de 2019. Para além disso a FIA está a planear mais algumas mudanças aerodinâmicas para 2021 de modo a reduzir a ‘pressão’ nos pneus querendo evitar o que se passou em Silverstone. Resta saber onde serão confirmados. Se a decisão for tomadas apenas depois de 25 de outubro, talvez haja uma abertura maior para ser em Portimão. As equipas entendem que o Bahrein é muito longe, apesar de ser mais seguro em termos meteorológicos. De Portugal (ainda) não têm dados, a Jerez de la Frontera já não vão desde 2015, mas se a Liberty e as equipas quiserem ir pela ‘segurança’ meteorológica e não queiram ir tão longe (Bahrein), Jerez e Portimão são as escolhas mais óbvias…