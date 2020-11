Fórmula 1 – 2021: Promotores confiantes, mas também receosos

O promotor do GP do Canadá diz que tem muitas dúvidas que o calendário de Fórmula 1 recentemente publicado para 2021 se vá concretizar como está planeado. São 23 as corridas previstas, será, se for em frente o mais calendário de sempre da F1.

Melbourne, previsto como primeira prova, depois de ter sido a primeira ‘vítima’ da pandemia, está agora a emergir de um bloqueio rigoroso, mas o chefe do GP australiano, Andrew Westacott disse que está a trabalhar com o governo num plano para ter adeptos na corrida do próximo mês de março: “O nosso enorme parque de estacionamento com 10,6 quilómetros de frente para a pista oferece-nos a oportunidade perfeita para criar um local seguro para os adeptos”, acrescentou. Já o seu homólogo de Montreal, não está tão convencido:

“Sim, sou um otimista, mas também sou realista ao mesmo tempo”, disse ele ao La Presse: “Haverá uma temporada de Fórmula 1 em 2021, isso é certo. 17 corridas seriam o mínimo e continuo otimista de que a próxima temporada será um pouco mais longa do que a atual. Também penso que haverá mais corridas com espetadores em 2021, mas sabemos que o vírus existe e que podemos viver com ele até um certo ponto. Haverá eventualmente uma vacina, mas não sabemos quando. Por isso temos de proteger os restantes anos do nosso contrato para evitar perder a nossa corrida. Mas quando ouço Chase Carey dizer que espera ver os espetadores nas bancadas no próximo ano, penso para mim mesmo que provavelmente não será possível fazê-lo em alguns países” disse François Dumontier, que adverte para a possibilidade de não poder ter adeptos: “terei de ter uma discussão sobre alguma assistência financeira. Neste momento, embora o calendário tenha sido revelado, não iremos colocar os nossos bilhetes à venda ainda em 2020”.