Fórmula 1 2021: À hora certa, mais cedo na Europa, talvez regresso a Portugal…

A Fórmula 1 está a preparar-se para fazer alguns ajustes nos horários dos Grandes Prémios, não só passando a arrancar com as corridas à hora certa, ao invés das 14h10, por exemplo e também começar uma hora mais cedo as corridas europeias face ao que tem vindo a ser hábito nos últimos anos. Costumava ser às 15h10, passa a ser às 14h00. A decisão não está tomada, mas tudo leva a crer que vai ser assim. Como já se percebeu o Grande Prémio da Austrália, prova prevista como abertura da época deverá ser adiado, o que que colocará o Grande Prémio do Bahrein, agendado para o dia 28 de março como primeira corrida do anos. A boa notícias no meio disto tudo é que a China deverá ter que adiar, ou mesmo cancelar o seu Grande Prémio e por isso Portugal pode ficar com a data de 11 de abril. Vamos ver o que acontece…