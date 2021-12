Fórmula 1: 113.400 EUR em sanções pecuniárias | AutoSport

Um dos temas mais discutidos do ano na Fórmula 1 foram as penalizações. Com 22 corridas realizadas pela primeira vez na história da disciplina, é normal que o número de penalizações assim como o valor das multas seja mais elevado. Mesmo assim, segundo as contas do Auto Motor und Sport, os comissários penalizaram pilotos e equipas 96 vezes durante o ano, com especial incidência no GP da Áustria, um número que segue a tendência dos anos anteriores. Ou seja, com mais corridas num ano extremamente competitivo em todo o pelotão, o número de penalizações não é muito superior aos restantes. No entanto, as sanções pecuniárias aumentaram bastante, assim como as penalizações por troca de motor.

Ainda segundo a mesma fonte, em 19 ocasiões os pilotos foram penalizados por troca de componentes nas unidades motrizes, uma subida acentuada desde 2020, quando se registou apenas seis vezes, mas temos de ter em conta o número de corridas. 2020 teve 17 corridas, em 2021 realizaram-se 22.

Em termos de multas pagas, o valor registado foi de 113.400 EUR, 50.000 só com as equipas, enquanto em 2020, o valor ficou-se por 58.200 EUR. Acerca deste tema, lembramos a sanção imposta a Max Verstappen no Brasil, que por tocar na asa traseira do Mercedes de Hamilton depois da Sprint, foi multado em 50.000 EUR.

O novo campeão da Fórmula 1 disse algo que podemos questionar os efeitos das penalizações na disciplina: discutimos mais penalizações que as corridas. Por isso levanta-se a seguinte questão: estamos numa era da Fórmula 1 demasiado “higiénica”?