Fórmula 1: 10 lições de Espanha | AutoSport

Por Pedro André Mendes e Fábio Mendes

O GP de Espanha foi pródigo em novidades. Quer tivessem sido as atualizações das equipas ou a mudança de líder no campeonato, a corrida no Circuito de Barcelona-Catalunha foi tudo menos aborrecida. Estas foram as maiores lições que aprendemos durante o fim de semana catalão.

#Progresso da Mercedes é real

Existiam dúvidas sobre se o pacote de atualizações da Mercedes poderia colocar os dois carros da equipa mais próximos da Ferrari e Red Bull. Se bem que ainda com alguma diferença para os adversários, a capacidade de resposta de George Russell aos ataques de Max Verstappen e Sergio Pérez, para além da recuperação fantástica de Lewis Hamilton comprovam o passo em frente dado pela equipa de Brackley.

Toto Wolff até disse que Lewis Hamilton teria ritmo para discutir a vitória não fosse o toque sofrido na volta inicial e a fuga de água sentida na fase final da corrida.

#Fiabilidade do Red Bull RB18 ainda é um problema

A Red Bull ainda não deve ter tido um fim de semana livre de problemas com os seus carros. Desta vez foi uma questão na ativação do DRS no carro de Verstappen. Ao contrário do que tem acontecido com os rivais diretos, que poucos sinais destes têm dado, exceção feita ao que aconteceu a Charles Leclerc.

Para uma equipa que luta pelo título, a falta de fiabilidade pode ser um risco para atingir o objetivo. Não fossem os abandonos de Verstappen na Arábia Saudita e na Austrália e a diferença no campeonato poderia ser maior, mas também sem o abandono do piloto da Ferrari em Barcelona e a corrida dificilmente seria vencida por um piloto da Red Bull.

#Carlos Sainz não justifica o mesmo estatuto de Leclerc

Se Carlos Sainz não quiser ser considerado o segundo piloto na Ferrari terá de fazer muito melhor e mesmo assim, já pode ir tarde. Ninguém gosta do que a Red Bull fez a Sergio Pérez em Barcelona, mas é um facto na Fórmula 1. Se fosse a Ferrari e Carlos Sainz a pedir para ultrapassar Charles Leclerc, não tomariam a mesma decisão os responsáveis da equipa? O espanhol está a perder o comboio.

#Más decisões estratégicas da Alfa Romeo prejudicam Valtteri Bottas

Valtteri Bottas fez grande parte da corrida entre o quarto e quinto lugar e seria essa a sua posição final não fosse a má decisão estratégica da equipa levar o carro até ao final com pneus médios desde a volta 34, contra Lewis Hamilton e Carlos Sainz que tinham pneus bem mais recentes. Apenas a Haas optou por uma estratégia semelhante para os seus dois pilotos, mas para um piloto que estava a ser rápido e teria todas as condições de conseguir terminar dentro dos cinco primeiros, a opção da Alfa Romeo não se percebe.

#Aston Martin AMR22 continua a ser um dos carros mais lentos

O facto do AMR22 ter sido apelidado de “Green Red Bull” tem mesmo só a ver com o facto de visualmente ser semelhante ao RB18, porque em termos de desempenho pouco se viu. Os pilotos continuaram a ter dificuldade em encontrar desempenho no carro para chegarem aos lugares pontuáveis e o muito calor não explica o facto das muitas alterações no AMR22 não terem surtido efeito.

#Williams está mais longe do resto do pelotão

Num fim de semana em que a grande maioria das equipas trouxe atualizações, a Williams ficou para trás. Não conseguiu aproximar-se das equipas do segundo pelotão e continua solidamente no fundo da tabela de tempos. Este fim de semana nem Alex Albon valeu e Nicholas Latifi foi o melhor mas não foi suficiente para se aproximar sequer dos pontos. Muito trabalho pela frente.

#Alonso continua com azar

O que seria desta época de Alonso se não fossem os azares? O espanhol teria muito mais pontos na tabela classificativa. Mas assim, tem de se ficar pela “nota artística”. Alonso continua a ser um Sr. Piloto, mantém todas as suas qualidades intactas e em casa, brindou o seu público com mais uma excelente exibição.

#Luta Russell vs Verstappen abriu o apetite

A luta Verstappen vs. Leclerc tem sido o menu principal deste ano, mas George Russell mostrou que também poderá ser um ator principal nas lutas pelo topo da tabela. O talento do britânico ficou mais uma vez à vista quando se teve de defender de Verstappen. Uma luta bonita de se ver e um aperitivo para uma possível rivalidade no futuro.

#A corrida de Espanha foi boa

As corridas em Barcelona não costumam ser muito entusiasmantes mas a corrida do último fim de semana foi boa (melhor que a de Miami). Boas lutas, quer em pista, quer nos pit walls, com a estratégia a revelar-se determinante. Não vimos um festival de ultrapassagens, mas vimos boas lutas e aqui e ali vimos provas que o DRS se calhar pode começar a ser deixado de lado.

#Ferrari perdeu a liderança contra uma Red Bull intermitente

A Ferrari perdeu a liderança para uma Red Bull que ainda apresenta muitas falhas e falta de fiabilidade. A Scuderia poderá estar a deixar escapar uma hipótese de ouro? Ainda é muito cedo e a Ferrari tem um bom trabalho de base, mas precisa responder ao desafio da Red Bull que, apesar das dificuldades, comanda agora ambos os campeonatos. A Ferrari que se cuide.