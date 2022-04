Fórmula 1: 10 lições da Austrália | AutoSport

Por Fábio Mendes e Pedro André Mendes

Pista melhorou o espetáculo

Havia a expectativa que a renovação do traçado do Albert Park pudesse aumentar o número de ultrapassagens naquele que era um dos GP com menos manobras bem sucedidas. Sem desiludir, houve menos que o esperado. Uma das razões foi certamente a retirada, por questões de segurança, da quarta zona DRS. A renovação do traçado deu-nos uma corrida mais fluida e melhorou significativamente a qualidade do evento.

O muito público nas bancadas e a imagem da pista completamente preenchida para a cerimónia do pódio, deram um colorido especial. A Fórmula 1 regressou à Austrália e em boa hora.

Ferrari está cada vez mais forte

E Charles Leclerc. O bom trabalho da Scuderia na preparação desta época com o novo regulamento técnico, faz com que não necessitem de pensar já em grandes atualizações e possam extrair tudo o que este oferece. Mattia Binotto já avisou que a Red Bull vai forçar mais o andamento nas próximas corridas. Têm os meios para isso, assim como a Mercedes, mas não se pense que a Ferrari ficará à espera que os adversários melhorem os seus carros. Também trabalha nisso, com certeza. Sem tanta pressão, parece óbvio.

Para os lados de Maranello todos sorriem e quem está atrás, tem de trabalhar o dobro.

Verstappen comprometeu as aspirações

Pelo menos 36 pontos perdidos nas três primeiras rondas do ano. Ainda terá 20 corridas pela frente, mas se pensarmos que no ano passado os dois primeiros classificados chegaram à última corrida em igualdade pontual, estes 36 pontos podem fazer falta no final das contas.

A Red Bull tem um bom carro, mas teve o azar de ter tido por duas vezes problemas no carro do campeão do mundo em título, enquanto a Ferrari ainda não sofreu nada no carro de Charles Leclerc. O campeonato não está perdido, mas tornou-se muito complicado a revalidação do título do piloto neerlandês.

Melhor fim de semana de Pérez na Red Bull

Max Verstappen deu um (ou dois) passos atrás e Sergio Pérez um passo em frente. Nota-se que está mais à vontade com este monolugar do que estava em 2021 e tem-no provado em pista. O azar de Jidá, onde poderia ter festejado uma vitória, já está ultrapassado e o piloto mexicano passou a ser o melhor classificado da sua equipa no campeonato de pilotos.

Na Austrália, a ultrapassagem a Lewis Hamilton foi a manobra da corrida. Foi preciso respeito de ambos, mas Pérez provou que tem lugar no pelotão, se ainda fosse necessário justificar.

Sainz marcou passo

Notava-se alguma frustração em Carlos Sainz por não conseguir ainda domar o Ferrari F1-75 como fez com o monolugar do ano passado. Depois deste fim de semana, a frustração deve ter dado lugar a outro sentimento mais profundo. Não teve culpa de ter visto a bandeira vermelha a metros de completar aquele que seria uma boa volta rápida, nem dos problemas em colocar o carro em pista para os minutos finais, no entanto a pressão de ter que terminar numa boa posição pode ter influenciado a decisão de arriscar ultrapassar o Haas numa zona difícil e na trajetória exterior, que resultou no seu abandono. Perdeu pontos para o companheiro de equipa, que tem à sua disposição o mesmo carro e ainda não pestanejou.

McLaren deu boa resposta, mas dúvidas persistem

Olhando apenas para o resultado da McLaren na Austrália, poderíamos pensar que a equipa deu um passo importante e que a recuperação da equipa é agora evidente. Mas Lando Norris fez questão de realçar o facto do carro ser igual e de não ter sofrido melhorias. Ou seja, os problemas de base persistem. Será o caso da pista se ter adequado melhor às características do monolugar da equipa britânica e os engenheiros já conseguirem afinar o carro um pouco melhor. Dizer que a McLaren está melhor pode ser prematuro, mas há sinais positivos que não podem ser negados.

Russell está a começar muito bem na Mercedes

Boa prestação de George Russell, que está a ter um grande começo de época na Mercedes. Tem mostrado bom andamento, está à frente do seu colega de equipa nas contas do campeonato e tem evidenciado os pontos fortes que se esperavam dele. Não está a desiludir e mostra que tem estofo para a Mercedes.

Melhor Alonso desde o seu regresso

Fernando Alonso teve o azar do seu lado, mas fez um grande fim de semana, isto se olharmos apenas ao que fez em pista e não ao resultado final. Aos 40 anos, mostra uma forma invejável e está ao nível dos melhores. E para quem tinha dúvidas disso, basta ver o que fez em Melbourne. Se tivesse um carro à altura do seu talento, esta época seria ainda mais entusiasmante.

Alexander Albon em grande

Alex Albon deu a primeira amostra do que pode fazer na Williams. Grande corrida, com um ritmo excelente, num carro que não é candidato ao top 10 em nenhuma pista. O piloto admitiu que a equipa esperava que fossem os últimos no fim da corrida, por isso o 10º posto e o primeiro ponto do ano souberam a vitória. Albon a mostrar que foi subvalorizado por muitos e que ainda tem muito para dar na F1.

Aston Martin em apuros

O fim de semana da Aston Martin só pode ser rotulado de desastroso. Fraco andamento em pista, muitos erros dos dois pilotos. A única coisa positiva foi o comportamento e o trabalho dos mecânicos que fizeram pequenos milagres para ter os carros prontos a tempo. Não era isto que esperávamos da Aston Martin e há muita coisa que tem de ser melhorada.