Ford vai regressar à F1 com a Red Bull | AutoSport

A Ford deve anunciar hoje às 14h00 o seu regresso à Fórmula 1, colocando a sua ‘marca’ nos monolugares austríacos que como se sabe têm unidades motrizes Red Bull Powertrains.

Não irá ser um programa a ‘fundo’ na F1, como por exemplo se prepara a Audi para fazer, mas para já simplesmente um patrocínio conjugado com suporte técnico.

Recorde-se no entanto, que existe história muito rica por parte da Ford na Fórmula 1, já que os seus motores Ford Cosworth são ainda dos mais vitoriosos da história da F1, só atrás da Ferrari e da Mercedes.

A presença da Ford na F1 sempre foi feita de parcerias com especialistas como a Cosworth, que desta feita não estará envolvida, o que não deixa de ser uma espécie de história a repetir-se. Vamos esperar pelo anúncio oficial às 14h00.