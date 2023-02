Ford confirma entrada na Fórmula 1 | AutoSport

A Ford confirmou oficialmente o seu regresso à Fórmula 1 em 2026, ainda antes do começo do evento de apresentação do projeto de 2023 da Red Bull em Nova Iorque, marcado para daqui a uns minutos.

Sobre o regresso do construtor automóvel norte-americano à F1, o presidente executivo Bill Ford disse que: “Este é o início de um novo e emocionante capítulo na história do desporto automóvel da Ford que começou quando o meu bisavô ganhou uma corrida que ajudou a lançar a nossa empresa. A Ford está de regresso ao auge do desporto, trazendo a longa tradição de inovação, sustentabilidade e eletrificação da Ford para um dos palcos mais visíveis do mundo”.

Dois fatores terão ajudado à tomado da decisão da Ford de regressar à F1, o crescimento da competição nos Estados Unidos e o aumento da componente elétrica nas unidades motrizes em 2026.

A Ford regressa assim à Fórmula 1 em 2026, mais de 22 anos depois do fim da última aventura na competição em 2004.