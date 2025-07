“Foi uma honra” Christian Horner despede-se da Red Bull

Christian Horner partilhou hoje os seus primeiros comentários públicos após ser substituído como CEO e Team Principal da Red Bull Racing, dizendo que deixa a operação “com o coração pesado”, mas com “imenso orgulho” pela sua jornada e conquistas na Fórmula 1.

Antigo piloto e chefe de equipa de Fórmula 3000, Horner teve a oportunidade de liderar a Red Bull na sua primeira temporada de F1 em 2005 – tornando-se o chefe de equipa mais jovem do desporto com apenas 31 anos de idade.

Fazendo contratações importantes em todos os níveis, Horner supervisionou a ascensão da Red Bull de marcadores de pontos a Campeões do Mundo, com os seus totais agora a atingir uns impressionantes 107 pole positions, 124 vitórias em corridas, 287 pódios, seis Campeonatos de Equipas e oito Campeonatos de Pilotos.

Após o anúncio de quarta-feira de uma remodelação da gestão, que vê o Team Principal da Racing Bulls, Laurent Mekies, assumir o cargo de novo chefe da Red Bull, e Alan Permane ocupar o antigo cargo do francês, Horner recorreu às redes sociais para partilhar os seus pensamentos.

“Após uma jornada incrível de 20 anos juntos, é com o coração pesado que hoje me despeço da equipa que absolutamente amei”, escreveu Horner na sua mensagem, que seguiu os tributos dos atuais pilotos da Red Bull, Max Verstappen e Yuki Tsunoda.

“Cada um de vocês, as pessoas incríveis na fábrica, têm sido o coração e a alma de tudo o que alcançámos. Ganhemos ou percamos, em cada passo do caminho, estivemos ao lado uns dos outros como um só e nunca me esquecerei disso.

“Foi um privilégio fazer parte e liderar esta equipa épica e estou tão orgulhoso das nossas conquistas coletivas e de todos vocês.

“Obrigado aos incríveis parceiros e fãs que nos permitiram correr. O vosso apoio ajudou a fazer crescer a equipa desde o seu humilde começo até uma potência da F1 que reivindicou seis Campeonatos de Construtores e oito Campeonatos de Pilotos.

“Igualmente, obrigado aos nossos rivais, sem os quais não haveria corridas. Vocês impulsionaram-nos, desafiaram-nos e permitiram-nos alcançar prémios que nunca sonhámos ser possíveis. A competição tornou cada vitória mais doce e cada revés uma oportunidade para desenvolver e crescer.

“A Fórmula 1 é um desporto construído sobre ambição implacável, paixão e respeito. As rivalidades têm sido ferozes, mas a motivação mútua para inovar e elevar a fasquia é o que tornou esta jornada tão especial.

“Foi uma honra fazer parte desta incrível era do desporto motorizado. Parto com imenso orgulho no que alcançámos e também no que está em preparação para 2026 – e enorme respeito por todos os que tornaram a F1 o pináculo que é hoje.”