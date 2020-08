Flavio Briatore internado após testar positivo à COVID-19

O antigo chefe de equipa da Renault e da Benetton na Fórmula1 Flavio Briatore está internado no hospital de San Raffaele em Milão, após ter contraído o coronavírus. De acordo com o jornal italiano L´Expresso, Briatore encontra-se em “estado grave”, mas não está internado nos cuidados intensivos.

Briatore tem sido uma das vozes contra o governo italiano e as medidas de combate à pandemia coronavírus no país. Foi também relatado que Briatore participou num jogo de futebol com outros VIPs, no dia 15 de Agosto, no hotel Cala di Volpe em Porto Cervo. Entre estes estava o treinador de futebol do Bolonha Sinisa Mihajlovic, que deu positivo no teste à COVID-19.