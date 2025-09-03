Fisioterapeutas na Fórmula 1: quão importantes são?
Os fisioterapeutas na Fórmula 1 desempenham um papel absolutamente crucial na performance, bem-estar e recuperação dos pilotos. Longe de serem apenas “massagistas”, são profissionais altamente especializados em desporto de alta performance, e a sua intervenção é fundamental para garantir que os pilotos estejam nas melhores condições físicas e mentais possíveis para enfrentar as exigências extremas da modalidade.
Para Nico Hulkenberg “são das pessoas com quem se trabalha provavelmente mais de perto e com quem se passa mais tempo num fim de semana de corrida. Talvez também fora da pista a preparar a época e entre corridas. Por isso, é geralmente alguém importante para si que o apoia, mantém o seu corpo fresco, garante que está em boa forma física, mas também está lá para muitas outras coisas a nível mental. Não são apenas equipa de apoio — são o seu apoio pessoal. São muito importantes.”
Segundo Franco Colapinto, um piloto bem menos experiente na F1: “Penso que hoje em dia estão a tornar-se cada vez mais importantes. Passamos muito tempo com eles na pista e fora dela. Por vezes, os carros começam a ser um pouco duros para o corpo, especialmente quando o “porpoising” começou, e é bom ter um bom fisioterapeuta ao seu lado para “arranjar” o corpo um pouco.
Preparação física e prevenção de lesões
Os pilotos de Fórmula 1 são atletas de elite, sujeitos a forças G brutais nas curvas, travagens e acelerações, além de passarem horas em ambientes quentes e confinados. O seu corpo sofre um stress imenso, especialmente no pescoço (devido à força G nas curvas), nos ombros, braços, costas e até nas pernas (pela força constante nos pedais).
Os fisioterapeutas são responsáveis por:
Programas de Treino Personalizados: Desenvolvem rotinas de treino rigorosas e personalizadas para cada piloto, focadas no fortalecimento dos músculos essenciais para a condução (pescoço, core, braços) e na resistência cardiovascular.
Prevenção de Lesões: Implementam estratégias para minimizar o risco de lesões, através de exercícios de fortalecimento, flexibilidade e controlo motor.
Aquecimento e Arrefecimento: Antes e depois das sessões em pista, os fisioterapeutas conduzem exercícios de aquecimento para preparar o corpo para o stress e de arrefecimento para promover a recuperação muscular.
Recuperação e Gestão da Fadiga
O calendário da Fórmula 1 é intenso, com corridas consecutivas em diferentes fusos horários e climas. A capacidade de recuperação do piloto é vital.
Neste aspeto, os fisioterapeutas atuam em:
Terapia Manual: Massagens, mobilizações articulares e outras técnicas de terapia manual para aliviar a tensão muscular, melhorar a circulação e acelerar a recuperação.
Estratégias de Recuperação: Orientam os pilotos em técnicas de recuperação, como banhos de gelo, crioterapia, alongamentos e outras modalidades para otimizar o processo de recuperação entre as sessões e as corridas.
Gestão da Fadiga: Monitorizam os níveis de fadiga dos pilotos e ajustam os planos de treino e recuperação para evitar o ‘overtraining’ e garantir que estão sempre no seu auge.
Suporte mental e otimização da performance
Para além do aspeto físico, o fisioterapeuta atua muitas vezes como um coach de performance e um pilar de apoio mental. Um exemplo notável foi a parceria de longa data entre Angela Cullen e Lewis Hamilton, onde Cullen não era apenas a sua fisioterapeuta, mas também uma mentora e confidente, ajudando a eliminar distrações e a manter o foco.
As suas funções podem incluir:
Redução do Stress: Ajudam os pilotos a gerir o stress pré-corrida e a manter a calma em ambientes de alta pressão.
Apoio Psicológico: Oferecem um ambiente de suporte e ajudam os pilotos a manter uma mentalidade positiva e focada.
Ritmo Circadiano e Jet Lag: Ajudam os pilotos a ajustar os seus ritmos biológicos para as diferentes zonas horárias, minimizando os efeitos do jet lag.
asfonseca
3 Setembro, 2025 at 11:45
Será que é assim tão dificil sber a diferença entre um fisiatra e um fisioterapeuta?