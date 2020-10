Finalmente uma dupla Schumacher/Raikkonen na Fórmula 1?

No final de 2006, Michael Schumacher saiu da Ferrari, numa altura em que muitos acreditavam que se a Scuderia optasse por manter a dupla Felipe Massa/Michael Schumacher, o alemão teria ficado pelo menos mais um ano em Maranello. Mas a contratação de Kimi Raikkonen para 2007 ‘disse’ a Schumacher que iria, depois de muito tempo, perder o seu estatuto de intocável, e teria de partilhar o #1 com o finlandês.

Como se sabe, a história não permitiu uma dupla Schumacher/Raikkonen na Ferrari, mas 14 anos depois é bem possível que uma dupla dessas se veja na F1: Só que em vez de Michael, poderá ser Mick. Frederic Vasseur declinou revelar se Kimi Raikkonen já tinha assinado um contrato para permanecer na Alfa Romeo em 2021. Mas é o que se espera, e a razão é simples: Haver um piloto muito experiente na equipa, para possibilitar ter ao lado um ‘rookie’, de seu nome Mick Schumacher. Rumores em Sochi ‘dizem’ que Raikkonen já assinou. “Sim, li que o Kimi já assinou!” Começou por dizer o Chefe de Equipa da Alfa Romeo, Frederic Vasseur, mas também acrescentou que: “Há duas semanas escreveram sobre Hulkenberg, há três foi sobre Perez, na semana passada foi sobre Vettel. Os jornalistas podem escrever o que quiserem, mas isso não afetará de forma alguma a minha decisão”, disse, admitindo, no entanto que a Ferrari terá uma palavra a dizer sobre a identidade do segundo piloto: “Vamos falar com Kimi durante as próximas semanas para ver qual poderá ser o próximo passo que damos em conjunto. Quanto ao outro lugar, teremos discussões com a Ferrari e tomaremos uma decisão nos próximos meses. Há muitos bons pilotos disponíveis”, disse Vasseur.