Fim da linha para Daniel Ricciardo: Red Bull ‘regressa’ à prioridade aos jovens

A Decisão da Red Bull é o fim da linha para Daniel Ricciardo não só na Red Bull como também na F1. Quase certamente! Depois de apostarem no seu regresso repescando-o depois de sair da McLaren no final de 2022, as suas prestações foram tudo menos entusiasmantes, face ao seu jovem colega de equipa, Yuki Tsunoda, e a Red Bull preferiu voltar ao que quase sempre fez na sua segunda equipa, dar prioridade aos jovens: a decisão de hoje foi tomada com o objetivo de avaliar Liam Lawson nas últimas corridas da temporada, visando promover pilotos da equipa júnior.

Está confirmado oficialmente, a Red Bull e a RB anunciaram a saída de Daniel Ricciardo por troca com Liam Lawson, que larga o seu papel de reserva, que ocupa desde 2022, e passa a piloto efetivo a partir do próximo Grande Prémio dos Estados Unidos, em Austin.

