Filme F1: 300 milhões: Jerry Bruckheimer diz que é um número muito inflacionado

Os realizadores do filme de que tem Brad Pitt no principal papel, sobre F1, negam que tenha custado 300 milhões de dólares. A película que se denomina simplesmente ‘F1’, está a ser alvo de críiticas fundamentadas no rumor que teria atingido custos da ordem acima referida, o que a ser verdade, colocaria o filme que foi maioritariamente filmado durante alguns fins de semana de corridas de Fórmula 1 com monolugares de F2 modificados, entre as dez produções mais caras de todos os tempos.

Para se ter uma ideia, o filme mais caro da história do cinema é ‘Star Wars: O Despertar da Força’ (2015), que custou incríveis $447 milhões para ser produzid, seguido do Jurassic World: Fallen Kingdom 2018 (US$ 432 milhões), Star Wars: The Rise of Skywalker 2019 (US$ 416 milhões) e por aí fora.

O produtor Jerry Bruckheimer admite que a greve de Hollywood e os consequentes atrasos aumentaram os custos, mas que não são verdade os 300 milhões de dólares, e que esse valor está muitas dezenas de milhões de dólares inflacionado, disse Bruckheimer à Hollywood Deadline, acrescentando que conseguiram angariar mais apoios para o filme do que algumas equipas de Fórmula 1 têm no seu orçamento anual.

Jerry Bruckheimer diz que o número é muito inferior ao que as pessoas pensam, mas recusa-se a dizer quanto está a custar o filme. Perguntem à Apple, disse…