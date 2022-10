Filme de Brad Pitt sobre Fórmula 1 será gravado nos fins de semana de corridas em 2023 | AutoSport

Stefano Domenicali confirmou que o novo filme de Brad Pitt baseado na Fórmula 1 começará a ser gravado nos fins de semana de corrida no segundo semestre de 2023, depois de ter estado reunido com o ator, o produtor Jerry Bruckheimer e o realizador Joseph Kosinski em Austin.

O CEO da Fórmula ainda anunciou que todas as equipas e pilotos estarão diretamente envolvidos na produção da longa metragem milionária que vai apresentar carros reais, assim como os patrocinadores, e que foi adquirida pela Apple Screen.

“Penso que são coisas muito sérias”, disse Domenicali ao Autosport britânico. “Estou muito entusiasmado porque estamos numa altura em que as pessoas se questionam: ‘O que se segue?’ E este é mais um passo no crescimento [da popularidade da Fórmula 1]. Acreditamos verdadeiramente que permitirá à F1 estar noutra dimensão que não foi tão profundamente explorada, e tão bem, até hoje”.

Quando questionado como a equipa de produção irá fazer a recolha das imagens da ação em pista, Domenicali apenas afirmou que “verão algo a acontecer durante os fins de semana de corrida”. No entanto, o responsável da F1 está bastante entusiasmado e afirma que, embora ainda estejam numa fase inicial do processo, haverá “discussões com as equipas sobre como criar o plano com a história, embora, claro, isto seja feito por Hollywood”.

O italiano revelou ainda que foi muito importante Lewis Hamilton ser produtor do filme e que permite manter a autenticidade da competição. As receitas do filme deverão, em parte, cair nos cofres da Fórmula 1, mas é mais do que tudo, uma ferramenta publicidade brutal, maior do que o sucesso com a série documental “Drive to Survive” da Netflix.