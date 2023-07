Filme da Apple sobre F1: monolugar APXGP mostrado | AutoSport

Aí está um pequeno vislumbre do aguardado filme de F1, ainda sem título, da Apple Original Films, com as primeiras imagens do carro APXGP apresentado no filme e divulgadas pelo estúdio.

Criado em colaboração com a F1, o filme é realizado por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e produzido por Jerry Bruckheimer e Chad Oman (Top Gun: Maverick e o franchise Piratas das Caraíbas).

Um primeiro olhar sobre o design e o esquema de cores do APXGP foi revelado com as primeiras imagens oficiais divulgadas pela Apple Original Films.