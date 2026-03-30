FIA trava especulação sobre mudanças às regras de 2026 após acidente de Bearman

A FIA reconheceu que o acidente de Ollie Bearman em Suzuka foi agravado pelas elevadas diferenças de velocidade entre carros, mas recusou, para já, adiantar que alterações concretas poderão ser introduzidas antes do Grande Prémio de Miami. Em comunicado, o organismo confirmou reuniões em abril para avaliar o funcionamento dos regulamentos de 2026, sublinhando que qualquer ajuste exigirá “simulação cuidada” e “análise detalhada”, sobretudo no campo da gestão de energia.

A posição oficial contraria, pelo menos em parte, a vaga de hipóteses técnicas e desportivas que têm ganhado força desde o acidente do piloto britânico. Embora o debate no paddock se tenha intensificado, a FIA considera prematuro antecipar medidas específicas, insistindo que a segurança continuará a ser um elemento central do processo de revisão.

Bearman expôs fragilidade dos novos regulamentos

O acidente ocorreu no Grande Prémio do Japão e reacendeu as preocupações dos pilotos com o chamado “closing speed”, ou seja, a diferença brusca de velocidade entre um carro em volta rápida e outro em fase de menor rendimento energético. Segundo a FIA, esse fator contribuiu para o despiste de Bearman, que perdeu o controlo ao tentar evitar Franco Colapinto na aproximação a Spoon e sofreu um impacto de 50G.

A questão está diretamente ligada ao desenho técnico da nova geração de monolugares, marcada por maior dependência da componente elétrica e pela introdução da aerodinâmica ativa. Os regulamentos de 2026 preveem carros com modos aerodinâmicos variáveis e parâmetros ajustáveis de gestão de energia, um conjunto que alterou de forma profunda a dinâmica em reta e em travagem.

Ajustes estão em estudo, mas sem garantias

Apesar de várias soluções terem sido aventadas no espaço público — desde novos limites por setores até alterações no formato da qualificação ou nos sistemas de alerta entre carros — nenhuma dessas hipóteses foi, até ao momento, validada pela FIA. Pelo contrário, a federação fez questão de afirmar que “qualquer especulação sobre a natureza de potenciais mudanças seria prematura”.

O que está confirmado é apenas a existência de margens de afinação no regulamento, particularmente na gestão de energia, que poderão ser otimizadas com base em dados recolhidos em condições reais. Essa formulação deixa em aberto a possibilidade de correções antes de Miami, mas sem compromisso público sobre o tipo ou a profundidade das intervenções.

Debate mantém-se aberto no paddock

O caso Bearman transformou-se, assim, no primeiro grande teste à robustez da nova era regulamentar da Fórmula 1. O acidente expôs uma vulnerabilidade que pilotos e equipas já vinham sinalizando e obrigou a FIA a acelerar uma revisão que, segundo o próprio organismo, já estava prevista para a fase inicial da temporada.

Para já, a prudência domina o discurso institucional, mas a pressão competitiva e mediática mantém-se elevada. Em Miami, mais do que a eventual chegada de novas medidas, estará em causa a capacidade da Fórmula 1 para responder com rapidez a um problema que deixou de ser teórico e passou a ter consequências concretas em pista.