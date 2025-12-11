FIA revê regras da Superlicença para ‘ajudar’ pilotos da IndyCar

A FIA anunciou uma revisão significativa das pontuações de superlicença atribuídas aos pilotos da IndyCar, a partir da temporada de 2026. Esta mudança responde a críticas de longa data de que a federação internacional subestimava o nível competitivo da série norte-americana de monolugares.​

Anteriormente, apenas o campeão de IndyCar recebia os 40 pontos necessários para obter a superlicença, enquanto o segundo colocado ganhava 30 pontos. Os restantes finalistas (terceiro a décimo) recebiam entre 20 e 1 ponto apenas.​

A nova alocação, aprovada pelo Conselho Mundial de Desporto Automóvel da FIA, passou para 40 – 30 – 25 – 20 – 15 -10 – 8 – 6 – 3 – 1 para os dez primeiros classificados. Isto significa que pilotos em posições entre terceiro e nono recebem significativamente mais pontos do que anteriormente.​

Justificação da mudança

Para obter a superlicença de Fórmula 1, os pilotos precisam de acumular 40 pontos num período de três anos. Em 2025, a FIA distribuiu 201 pontos aos dez melhores da Fórmula 2, enquanto a IndyCar recebia apenas 124 pontos — menos até do que a Fórmula 3, que distribuía 128 pontos.​

A FIA reconheceu formalmente “a crescente importância da categoria” ao fazer estas alterações. A mudança beneficia especialmente pilotos como Colton Herta, que terminou segundo em IndyCar mas teve dificuldade em acumular pontos suficientes para superlicença, sendo forçado a transitar para a Fórmula 2 em 2026.​

Impacto e reações

Tony Kanaan, principal da Arrow McLaren, declarou que era “notícia positiva para IndyCar” e que “um piloto de IndyCar não deveria ter de transitar para uma série júnior para demonstrar capacidade de competir”.​

Com base nas últimas três épocas de IndyCar, os únicos pilotos elegíveis seriam Alex Palou (120 pontos com três títulos consecutivos), Scott Dixon (56 pontos), Pato O’Ward (48 pontos) e Scott McLaughlin (41 pontos).​ Esta revisão reflete o crescimento de Fórmula 1 nos EUA, com três corridas planeadas e a entrada da Cadillac como 11ª equipa em 2026.

