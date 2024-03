FIA refuta reportagens ‘imprecisas’ de alegações dirigidas ao seu presidente” | AutoSport

As supostas alegações giram em torno da anulação de uma penalização atribuída a Fernando Alonso durante o GP da Arábia Saudita de 2023 e da suposta descoberta de problemas que impediriam a homologação do novo circuito do GP de Las Vegas como Grau 1.

A FIA lançou uma declaração contundente em resposta a notícias “imprecisas” que supostamente envolveram o presidente da entidade, Mohammed Ben Sulayem. O comunicado emitido pela federação, divulgado pela Agence France Presse, expressou preocupação com a disseminação de informações duvidosas pela imprensa. A controvérsia surgiu após a BBC relatar duas supostas acusações apresentadas ao Departamento de Conformidade da FIA envolvendo o presidente Ben Sulayem. No entanto, a FIA rebateu essas alegações, rotulando-as de “imprecisas”.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI